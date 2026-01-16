為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委：賴走向民主獨裁 籲綠營起義來歸挺彈劾

    2026/01/16 05:30 記者方瑋立、劉宛琳、李文馨／台北報導
    立法院全院委員會昨繼續舉行「總統彈劾案」公聽會，學者專家針鋒相對。（記者王藝菘攝）

    立法院全院委員會昨繼續舉行「總統彈劾案」公聽會，學者專家針鋒相對。（記者王藝菘攝）

    立法院全院委員會昨繼續舉行「總統彈劾案」公聽會，國民黨立委王育敏說，不允許中華民國邁向「民主獨裁」，不允許民主法治的體制，在賴清德擔任總統時以其個人意志破壞；她引用美國憲法之父麥迪遜的名言，指立法、行政、司法權集中於一人之手即為暴政，並呼籲綠營立委若想守護憲政法治，應「起義來歸」支持彈劾。

    民眾黨立委陳昭姿說，台灣正面臨由現任總統主導的憲政危機，賴清德在國會少數時選擇對抗而非溝通，對於立法院三讀通過、且覆議失敗的「財劃法」，竟透過行政院長「不副署」的方式配合，導致法律無法公布，逕自宣告或默許行政院長沒收立法權，這是赤裸裸地踐踏法律。

    民眾黨團推派的學者張其祿說，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續使用高度集中的權力，憲政秩序已遭癱瘓，民主退化成實質上「民選獨裁」；國民黨團推派的代表張亞中說，當總統將「未配合行政權」等同於「敵對勢力」或「雜質」時，民主即被簡化為贏者全拿、輸者噤聲，這正是民選獨裁的典型特徵。

    黃帝穎批藍白：為轉移不敢倒閣的心虛

    針對綠營推派專家、律師黃帝穎嗆聲藍白提案彈劾總統，是為轉移「不敢倒閣」的心虛，國民黨團書記長羅智強反譏，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

    張亞中另表示，對民進黨代表說，彈劾是中共的背後操作，說法實在可悲，這永遠是民進黨的說詞，只要對自己不利，就說是中共的陰謀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播