藍委：賴走向民主獨裁 籲綠營起義來歸挺彈劾

立法院全院委員會昨繼續舉行「總統彈劾案」公聽會，國民黨立委王育敏說，不允許中華民國邁向「民主獨裁」，不允許民主法治的體制，在賴清德擔任總統時以其個人意志破壞；她引用美國憲法之父麥迪遜的名言，指立法、行政、司法權集中於一人之手即為暴政，並呼籲綠營立委若想守護憲政法治，應「起義來歸」支持彈劾。

民眾黨立委陳昭姿說，台灣正面臨由現任總統主導的憲政危機，賴清德在國會少數時選擇對抗而非溝通，對於立法院三讀通過、且覆議失敗的「財劃法」，竟透過行政院長「不副署」的方式配合，導致法律無法公布，逕自宣告或默許行政院長沒收立法權，這是赤裸裸地踐踏法律。

民眾黨團推派的學者張其祿說，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續使用高度集中的權力，憲政秩序已遭癱瘓，民主退化成實質上「民選獨裁」；國民黨團推派的代表張亞中說，當總統將「未配合行政權」等同於「敵對勢力」或「雜質」時，民主即被簡化為贏者全拿、輸者噤聲，這正是民選獨裁的典型特徵。

黃帝穎批藍白：為轉移不敢倒閣的心虛

針對綠營推派專家、律師黃帝穎嗆聲藍白提案彈劾總統，是為轉移「不敢倒閣」的心虛，國民黨團書記長羅智強反譏，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

張亞中另表示，對民進黨代表說，彈劾是中共的背後操作，說法實在可悲，這永遠是民進黨的說詞，只要對自己不利，就說是中共的陰謀。

