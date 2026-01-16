總統彈劾案「耗費國家資源」法界：憲政僵局解方是倒閣或修憲

立法院全院委員會昨繼續舉行「總統彈劾案」公聽會，學者專家針鋒相對。（記者王藝菘攝）

立法院全院委員會昨召開第二場「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨團推派的律師林俊宏表示，當前問題仍是行政與立法權的憲政僵局，合理的制度路徑是「倒閣」，若不滿現有設計，應討論修憲，而非在既有框架下「啟動一個永遠得不到結果的路徑」，耗費國家資源；成大法律系副教授陳怡凱也說，若不倒閣，即須透過協商、妥協或提起憲法訴訟解決爭議。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。對於在野黨提出的彈劾案理由稱總統賴清德違反憲法第卅七條，陳怡凱說，憲法明定法律須經行政院長副署後，總統始得公布；既然未副署，即不存在公布行為，總統自然不構成違憲；而所謂「應接受」並不等於行政院長必須副署、總統必須公布，將其解讀為一連串強制義務，並無憲法依據。

請繼續往下閱讀...

陳表示，依釋字五二〇號與憲法第五十七條解釋，覆議被維持原案後形成的是行政、立法間的政治僵局，而不是強迫行政院全面接受立法院決定。這個制度涉及倒閣、不信任機制，是否進一步倒閣由立法院選擇；若不倒閣，即須透過協商、妥協或提起憲法訴訟解決爭議。

不副署追究對象應是閣揆 而非彈劾總統

林俊宏說，對於行政權跟立法權的僵局，依照憲法增修條文，此時應對行政院長提出不信任案，進行國會改選、訴諸新的民意，由新的民意來決定、處理行政權跟立法權之間的僵局，這是一條很清楚且也成熟的憲政的民主路徑。

對於彈劾理由之一為「行政院長不副署」，林俊宏表示，副署權是憲政上行政院長的獨立職權，果認為行使與否不妥，追究對象也應該是行政院長，而非轉而彈劾總統。他直言，現在的狀況是「用一個不是屬於總統職權的行為」，去追究總統的法律責任，「在憲法的理解上完全說不通」。

綠委批藍白濫權 執行習近平指示

「這不是賴清德違憲亂政，而是我們有了史上前所未有『惡上加惡』的立法院。」民進黨立委吳思瑤直指，中國國家主席習近平二〇二四年就下達「拿下台灣，戰場就在立法院」的指示，藍白陣營現在癱瘓國防、濫用調查權、甚至推動彈劾，完全就是這套劇本的執行者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法