新聞分析》府城百里侯大位 綠營團結對抗藍營挑戰

民進黨台南市長初選昨日揭曉，立委陳亭妃勝出，她表示對爭取成為台南市首位女市長充滿信心。（記者洪瑞琴攝）

記者洪瑞琴／特稿

距離二〇二六台南市長選舉越來越近，藍綠兩大陣營的對決也越來越明顯。民進黨立委陳亭妃昨在初選中勝出，以小幅優勢擊敗林俊憲，將正式成為民進黨參選人。民調顯示，如果對上國民黨的謝龍介，陳亭妃支持度高達五成多，謝龍介約三成左右，整體看來，綠營目前仍占優勢。

陳亭妃在勝出初選後表現相當自信，表示自己準備好迎戰謝龍介，並立志成為台南「四〇〇年」來首位女市長，強調會整合黨內資源、持續服務地方，也希望藉此延續綠營過去的市政政策。對她來說，這場選戰不只是勝負，更是展現政治實力和團結力量的一次大考。

謝龍介則不甘示弱，雖然落後，但強調會打一場光明正大、正面競爭的選戰，不作假民調、不動用網軍，也不涉及任何賄選。他表示，這場選舉不只關乎台南市長，更是二〇二八年總統選舉的前哨戰，希望藉由爭取中間選民與藍營基本盤，創造翻轉可能。

目前的台南選情，呈現「綠營的基礎盤穩固，但藍營也在努力擴大中間選民影響力」。初期民調顯示陳亭妃領先，但選戰還有一段時間，未決選民動向、參選人的政策表現、以及地方對中央政府的評價，都可能左右最後結果。

陳亭妃勝出後，綠營內部迅速整合，落敗的林俊憲也公開表示全力支持她，強調團結才能取勝。謝龍介則將持續拉攏中間票，希望以正面形象與改革訴求吸引選民目光。總體來看，這場選戰已形成綠營團結對抗藍營挑戰之局，誰能掌握選民焦點、打出聲勢，很可能決定最後勝負。

