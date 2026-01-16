民進黨初選勝出》陳亭妃：力拚台南首位女市長

民進黨台南市長初選昨日揭曉，立委陳亭妃（中）勝出，她表示對爭取成為台南市首位女市長充滿信心。（記者洪瑞琴攝）

高喊「一起顧好台南這個家」

民進黨台南市長初選昨日揭曉，立委陳亭妃勝出，她表示對爭取成為台南市首位女市長充滿信心，「我們要一起顧好台南這個家！」面對複雜變數的藍白合縱局勢，自信能夠「六戰六勝」國民黨謝龍介；初選落敗的立委林俊憲則表示全力支持，團結守護台灣。

自信能「六戰六勝」國民黨謝龍介

陳亭妃特別感謝賴清德總統的啟發與支持。她表示，當年賴清德參加第一屆大台南市長初選時，在行政資源有限的情況下，賴堅持「人民最大」的精神，最終獲勝。她未來將持續向賴總統請益台南治理經驗，並承諾二〇二六年的市長選舉，一定要大贏，為二〇二八年總統連任奠下穩固底氣；在藍白合態勢下，台南更要交出比二〇二四年更亮眼的成績。

陳亭妃也說，未來將主動拜訪林俊憲、市長黃偉哲及其他立委同事，並將林俊憲的市政規劃納入政策白皮書，與議員夥伴深入交流；她將秉持一路走來的鐵馬精神，以「行動政府、行動市長、行動正能量」為台南帶來踏實、有感的改變，「我們一起顧好台南這個家。」

林俊憲：全力支持 團結拚勝選

初選以二．六九個百分點落敗的林俊憲表示，對支持者感到抱歉，是他努力不夠，並呼籲大家不要失望，要繼續為台南打拚，團結守護台灣這座民主自由的堡壘。他也承諾支持陳亭妃，協助黨內議員選戰，確保民進黨在年底地方大選能全力勝出。

黃偉哲表示，初選過後，真正的挑戰才開始，最重要的是攜手迎接年底大選，讓台南持續穩健前進。輔選林俊憲惜敗的立委郭國文、賴惠員、林宜瑾表態尊重民意，強調接下來是團結的時候。

謝龍介：盼與陳打一場光明正大選戰

對於陳亭妃在民進黨台南市長初選出線，國民黨台南市長參選人謝龍介昨表示恭喜，希望能與陳打一場光明正大的選戰，「我不會動用網軍，也不會涉入光電」。

民進黨的民調顯示，謝龍介的支持度與陳亭妃有四十五個百分點以上的差距。謝對此回應，民進黨卅三年的執政乏善可陳，鄉親想要改變，他很清楚自己的熱度，各位拭目以待，「看看我們走入基層，鄉親的熱情跟現在的民調確實截然不同，我們胸有成竹。」

