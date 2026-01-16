為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    失事F16V黑盒子定位 空軍啟動打撈

    2026/01/16 05:30 記者方瑋立／台北報導
    空軍司令部昨表示，已確定偵測到機號6700的F16V戰機黑盒子訊號，並完成定位，將盡快安排打撈。（海巡署提供）

    空軍司令部昨表示，已確定偵測到機號6700的F16V戰機黑盒子訊號，並完成定位，將盡快安排打撈。（海巡署提供）

    花蓮基地機號六七〇〇的F16V戰機日前疑似因MMC電腦故障、空間迷向等複合因素在外海失事，上尉飛官辛柏毅迄今失聯。空軍司令部昨表示，在三軍部隊、空勤總隊及海巡署等各單位通力合作下，日前已偵獲該失事戰機的「黑盒子」訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊打撈，人員搜救部分目前仍無所獲，將持續搜尋。

    持續搜尋飛官辛柏毅

    空軍司令部表示，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（即黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

    空軍司令部表示，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

    民進黨立委王定宇指出，由於花東外海地形、海潮複雜，加上深度非常深，打撈難度非常高，需要特殊器材裝備與船隻。目前空軍已和專業公司簽約，希望能夠把這架F16找回來，讓飛安調查更加完備。縱使困難，也盼國軍不計代價搜救到為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播