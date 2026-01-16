失事F16V黑盒子定位 空軍啟動打撈

空軍司令部昨表示，已確定偵測到機號6700的F16V戰機黑盒子訊號，並完成定位，將盡快安排打撈。（海巡署提供）

花蓮基地機號六七〇〇的F16V戰機日前疑似因MMC電腦故障、空間迷向等複合因素在外海失事，上尉飛官辛柏毅迄今失聯。空軍司令部昨表示，在三軍部隊、空勤總隊及海巡署等各單位通力合作下，日前已偵獲該失事戰機的「黑盒子」訊號，並完成精準定位，後續將委由專業團隊打撈，人員搜救部分目前仍無所獲，將持續搜尋。

持續搜尋飛官辛柏毅

空軍司令部表示，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（即黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

請繼續往下閱讀...

空軍司令部表示，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

民進黨立委王定宇指出，由於花東外海地形、海潮複雜，加上深度非常深，打撈難度非常高，需要特殊器材裝備與船隻。目前空軍已和專業公司簽約，希望能夠把這架F16找回來，讓飛安調查更加完備。縱使困難，也盼國軍不計代價搜救到為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法