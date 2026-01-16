不合了？ 白推不在籍投票專法 藍：社會共識仍不足

立法院朝野黨團協商昨天下午協商民眾黨團擬具的「不在籍投票法草案」，國民黨團首席副書記長許宇甄表示，現階段社會共識仍有不足，建議繼續協商、凝聚共識後再推動。（記者李文馨翻攝）

朝野黨團協商 未達共識

立法院朝野黨團昨協商民眾黨黨團擬具的「不在籍投票法草案」，民眾黨團副總召張啓楷說，不在籍投票在全世界先進國家已實施多年，結果台灣竟然到現在遠遠落後於印尼與菲律賓，盼本會期前完成三讀；國民黨團首席副書記長許宇甄隨後表示，國民黨團認為現階段的社會共識仍有不足，建議繼續協商、凝聚共識後再推動。最終協商未達共識。

中選會：須考量選務執行面

中選會代理主委吳容輝則表示，若在雙北市、金馬地區等外來人口多的地方進行移轉投票，「可能開票開到隔天的清晨六點都開不完。」他強調，每個選務必須考量執行面，否則再好的法律都跟「空中樓閣」一樣，沒有意義。

請繼續往下閱讀...

民眾黨團去年十二月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀。草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

張啓楷說，不在籍投票在先進國家已實施多年，如日本一九九八年實施、南韓是二〇〇九年、印尼是二〇一四年，台灣竟遠遠落後，有點丟臉；且該提案不涉及海外、對岸，不必抹紅，期待這個會期前完成三讀。

民進黨團書記長陳培瑜表示，很多涉及不在籍投票修法版本被丟包在委員會待審，只有民眾黨團版逕付二讀，「民眾黨團版比較偉大嗎？」她質疑，昨天協商，是不是打算本週五就過水表決？

許宇甄則說，不在籍投票涉及選舉制度的重大變革，一定要先取得社會共識，以及中選會做好配套之後為前提才能夠進行。對於民眾黨團提出的移轉投票，「國民黨團認為，現階段的社會共識仍有不足，建議繼續協商、凝聚共識後再推動。」

吳容輝指出，地方公職人員選舉共有八八九六種選票，若要移轉投票，一個投開票所假設有一百種，開票時要在牆上計票，貼到天花板也沒得貼，且領票作業也會產生混亂，根本就沒辦法做；選票移動時也要警察跟隨，人力、物力影響非常大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法