駁斥黃國昌 國防部：1.25兆預算僅3000億「在台生製」

行政院昨舉行院會後記者會，國防部副部長徐斯儉（右二）強調一．二五兆國防特別預算，僅三千億是「在台生製」，其餘都是向外採購。（記者陳鈺馥攝）

藍白立委阻擋一．二五兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，民眾黨主席黃國昌訪美後，稱對美軍購僅三千億元，罕見遭美國在台協會（AIT）發文打臉。國防部副部長徐斯儉強調，僅三千多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上，一．二五兆預算裡面，三千億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。

徐斯儉：其餘預算都是向外採購

徐斯儉於行政院會後記者會指出，首先要說明，國防部為何要編列特別條例？一是台灣面臨的威脅越來越升高，希望透過一次性的預算配數，確保資源穩定集中，加速獲得我國所需的裝備及能力，形成能夠應對威脅的即戰力。

徐斯儉指出，這一次的採購特別條例沒有黑箱作業，沒有空白授權。因為條例要立法院通過後，授權編列預算，後續還有預算審查，不可能有空白授權，一．二五兆是上限，後續會根據預算編列逐條審查。

美對台軍售 尚有四案待通知國會

徐斯儉談及，二是保密規定，據「國家機密保護法」及美方規定，需等待美方政府對外公布後，我們才可將個別購案對外公開。「前陣子美國行政單位告知有五案會通知國會，只能說還有四案還沒通知美國會，因此現在不能整體對外說明，這涉及法律，不是黑箱作業」。

徐強調，國防部願意說明，但須在正當程序裡面說明，立法院外委會召委王定宇已安排下週一以「機密會議」形式向立委進行「機密」說明。因條例只有總金額上限的授權，現在不可能對外說具體金額，但不代表軍方沒有預擬。絕非外界所說，一．二五兆預算僅三千億是對美軍購，這「絕非屬實」。

「一．二五兆中，有三千多億在台生製！」徐斯儉說，條例通過後有三種方式，一是「軍購」，意即中華民國政府透過美國政府，向美國廠商購買；二是「商購」，這會公布、招標，然後再公布價格。第三是「在台生製」，實際上一．二五兆裡，僅三千億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說的「剛好顛倒」。

徐談及預算是根據國防部對外部威脅擬定的防衛戰略及建軍計畫來編列，不是隨隨便便編列的，「希望國人聽信我們的說明，不要聽信外面的」。

黃國昌：若編二、三兆 美方也歡迎

黃國昌則回應說，「我說有相當比例不是用於對美軍事採購」，國防部不是自己都承認了嗎？哪一句話有說錯？

對於AIT強調，「對賴清德所提出的一點二五兆國防特別預算表示歡迎」；黃也說，他不會感到驚訝，「如果編列二、三兆元預算，相信他們也會表達歡迎」，因為這筆特別預算因為符合美國的政策與利益，但他是中華民國的立法委員，應該反應國民心聲、捍衛中華民國與台灣人民利益。

