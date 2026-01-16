自由日日shoot》藍白擬先付委13項新興計畫 政院批：難道國防預算不重要？

行政院長卓榮泰昨於行政院會強調，國防部所提軍購特別條例，正是因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾所需，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。（行政院提供）

政院去年八月廿九日將今年度中央政府總預算案送立院審議，但院迄今未排審，立法院國民黨團與民眾黨團有意讓部分新興計劃項目抽出付委，民眾黨團昨決定TPASS在內十三項新興計畫先行，未包括受影響的七百多億元國防預算，形同被丟包。行政院發言人李慧芝昨日痛批，立法院不審總預算已經第一四〇天了，難道國防預算不重要嗎？希望立法院支持總預算及時審查。

藍稱TPASS等今提逕付二讀

民眾黨團副總召張啓楷昨公佈藍白有共識的十三項新興預算將先行付委審查。國民黨團書記長羅智強也表示，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團今天將於院會正式提案，依據「預算法」第五十四條相關規定，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增（改）建、參與國際賽事等新興計劃相關預算逕付二讀，加速審查，力求在本會期三讀通過。

國防部752億新增計畫被丟包

行政院長卓榮泰於行政院會表示，今年度中央政府總預算案和「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今仍未於立法院順利付委審查。在前幾週行政院會中，行政院對於中央政府總預算案未能順利付委審查，所造成的影響及實質妨礙，已做相當多說明，其中包括國防部七五二億元新增計畫、新興計畫未能執行部分。

卓榮泰強調，因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩。國防部所提軍購特別條例，正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

李慧芝在行政院後記者會上指出，昨天是立法院不審總預算第一四〇天了，不是只有在野黨團提出的TPASS、生育給付或河川治水很重要而已，難道桃竹苗校舍興建不重要嗎？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設要推進矽光子、量子電腦技術不重要嗎？

政院：總預算每個計畫都重要

李慧芝提及，這些對國民、地方建設、國家發展的重要預算，以及國防預算，通通都在總預算當中，去年八月總預算就已經送進立法院，只要把「整本」中央政府總預算翻開來就知道，裡面無論國家發展、國家建設通通都非常重要，攸關國家發展、國人福利。

李慧芝強調，立法院本會期包括今天在內只剩下十二天，如果立法院能夠依法行使職權，在委員會打開這本總預算依法審查，就知道每一個計畫都非常重要，希望立法院可以支持總預算及時審查。

