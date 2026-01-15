立法院「對總統提出彈劾案」公聽會 莊瑞雄批立院素質低：國家混亂根源

立法院全院委員會昨召開「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨立委莊瑞雄發言痛批，國家現在混亂根源就在「立法院素質太低」。（記者田裕華攝）

憲政史上首次，立法院全院委員會昨召開「對總統提出彈劾案」公聽會。民進黨立委莊瑞雄發言痛批，國家現在混亂根源就在「立法院素質太低」，近一兩年立法院的亂象，正是倉促修法的嚴重後遺症，他表示，憲法法庭判決已明確指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，呼籲立法院要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽政治的後門。

針對多名專家學者發言稱賴清德「獨裁」，莊瑞雄說，賴清德上任至今，民主仍繼續大鳴大放、大放異彩，沒有任何言論自由受到剝奪，相信沒人會覺得賴是個獨裁總統。

莊指出，在野黨如今「痛罵卓榮泰，彈劾賴清德」，是邏輯不通，雖然聲稱是憲政究責，但實際上是政治的表演與鬥爭，若要真正究責行政院長，應提出不信任案，若要究責總統，則應提出罷免案。

莊瑞雄表示，憲法法庭民國一一三年憲判字第九號已明白指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，藍白兩黨也許覺得，他們加起來票數比較多，且總統選票當初佔比未過半，因此立法院有最大的民意基礎，但真正當選的人仍是總統，總統有最大的民意基礎，立法院若要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽這種政治的後門。

成大法律系副教授陳怡凱表示，「立法院職權行使法」第十一條內容顯示，立委修法時應自行先判斷法案有無違憲，而不能自行宣告法條沒違憲。

律師黃帝穎則直言，憲法增修條文規定彈劾總統有雙三分之二高門檻，實務上不可能彈劾總統，是在「打假球」，藍白放棄能輕易通過的不信任案，捨近求遠提彈劾案打假球，完全是用來轉移不敢倒閣的心虛，不敢面對真實民意的檢驗。

民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是荒謬鬧劇的現場直播。她批評藍白兩黨因「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法要總統賴清德到立院「問話」羞辱，才提出彈劾案。她並直言，現在的立法院是陪藍白立委作秀的「垃圾時間」，政治鬧劇將讓全國人民付出代價。

