為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立法院「對總統提出彈劾案」公聽會 莊瑞雄批立院素質低：國家混亂根源

    2026/01/15 05:30 記者黃靖媗、劉宛琳、方瑋立／台北報導
    立法院全院委員會昨召開「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨立委莊瑞雄發言痛批，國家現在混亂根源就在「立法院素質太低」。（記者田裕華攝）

    立法院全院委員會昨召開「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨立委莊瑞雄發言痛批，國家現在混亂根源就在「立法院素質太低」。（記者田裕華攝）

    憲政史上首次，立法院全院委員會昨召開「對總統提出彈劾案」公聽會。民進黨立委莊瑞雄發言痛批，國家現在混亂根源就在「立法院素質太低」，近一兩年立法院的亂象，正是倉促修法的嚴重後遺症，他表示，憲法法庭判決已明確指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，呼籲立法院要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽政治的後門。

    莊籲監督行政權應走憲法的正門

    針對多名專家學者發言稱賴清德「獨裁」，莊瑞雄說，賴清德上任至今，民主仍繼續大鳴大放、大放異彩，沒有任何言論自由受到剝奪，相信沒人會覺得賴是個獨裁總統。

    莊指出，在野黨如今「痛罵卓榮泰，彈劾賴清德」，是邏輯不通，雖然聲稱是憲政究責，但實際上是政治的表演與鬥爭，若要真正究責行政院長，應提出不信任案，若要究責總統，則應提出罷免案。

    莊瑞雄表示，憲法法庭民國一一三年憲判字第九號已明白指出，總統與立法院間不存在直接的政治責任關係，藍白兩黨也許覺得，他們加起來票數比較多，且總統選票當初佔比未過半，因此立法院有最大的民意基礎，但真正當選的人仍是總統，總統有最大的民意基礎，立法院若要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽這種政治的後門。

    成大法律系副教授陳怡凱表示，「立法院職權行使法」第十一條內容顯示，立委修法時應自行先判斷法案有無違憲，而不能自行宣告法條沒違憲。

    黃帝穎：藍白提彈劾總統「打假球」

    律師黃帝穎則直言，憲法增修條文規定彈劾總統有雙三分之二高門檻，實務上不可能彈劾總統，是在「打假球」，藍白放棄能輕易通過的不信任案，捨近求遠提彈劾案打假球，完全是用來轉移不敢倒閣的心虛，不敢面對真實民意的檢驗。

    民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是荒謬鬧劇的現場直播。她批評藍白兩黨因「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法要總統賴清德到立院「問話」羞辱，才提出彈劾案。她並直言，現在的立法院是陪藍白立委作秀的「垃圾時間」，政治鬧劇將讓全國人民付出代價。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播