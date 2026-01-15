黃國昌稱訪美後反對1.25兆預算決心更強 綠委批作秀：沒看考卷就先打零分

民眾黨主席黃國昌昨自華府返台後召開記者會表示，針對國防特別條例草案，民眾黨團將自提版本。（記者塗建榮攝）

藍白前天第八度封殺行政院提出一·二五兆元的「國防預算特別條例」。民眾黨主席黃國昌昨表示，結束訪美後，他反對的決心只有更強烈，待國防部下週在秘密會議報告特別預算後，黨團將自提版本。外交及國防委員會召委王定宇受訪直言，黃國昌對國防外行、不了解，編一堆藉口阻擋草案審查。同樣是國防委員會成員的民進黨立委林楚茵批評，黃不看內容，只會對外放話，就像還「沒看考卷就先打零分」，這不是監督，是作秀。

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，她呼籲未來提案應與行政院版本併案審查，勿丟包院版進行政治操作；未來法案的核心應涵括對外軍購、以及國防產業自主，兩者不可偏廢。

行政院院會去年十一月通過預算規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（俗稱國防特別預算條例）送立法院審議，第八度遭藍白封殺、至今無法付委審查。

黃：將自提黨版國防預算特別條例

黃國昌昨自華府返台後召開記者會表示，他在拜會過程中向美方表達許多台灣民眾對國防特別條例的疑慮。黃提到，行政院用七個條文要拿一．二五兆元，民眾黨反對，「從美國回來以後，我反對的決心只有更強烈、沒有軟化。」台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的「大肥肉」。

涉外人士表示，在向美方了解下才知道，這次美國行是黃國昌主動向美方請求安排，現在卻將自己反對國防的立場操作成是由美方接受或授意，這不是誠實的態度。

面對今年度中央政府總預算案及「國防特別條例草案」持續在立法院卡關。兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中執會呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速排案審議並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

