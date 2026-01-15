與媒體衝突又責罵基層黨工 國民黨文傳會副主委林益諄去職

國民黨文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，去年底傳出與記者衝突，上週五又被爆飆罵小黨工，經國民黨主席鄭麗文約談後，林已去職。（截圖自林益諄臉書）

國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳；林上週五又在副主委辦公室內大聲責罵新媒體部小黨工，讓鄭麗文頗感頭疼，經鄭約談後，林已去職。

林是前基隆市議長宋瑋莉兒子

林益諄上週五責罵新媒體部小黨工時，讓一位懷有身孕的黨工驚恐落淚，國民黨發言人江怡臻說，目前當事人還是上班狀態，身體狀況也還好。

據透露，國民黨文傳會主委吳宗憲昨與文傳會人員開會時，已內部宣布，鄭麗文請林益諄離開，不會再進入黨部辦公室。

據指出，上週五近中午，林益諄在副主委辦公室責罵新媒體部四名新來的小黨工，不滿這些小黨工不聽他的指令，當時聲音大到其他文傳會黨工都有聽到。此事發生後，黨主席辦公室立即獲悉，鄭麗文要求林益諄先行返家冷靜，並要求林在與她談過之前，不要再進入辦公室。

此外，去年在高雄舉辦黨慶活動時，有電視台記者拍攝鄭麗文進場，林益諄卻拿自拍棒衝到第一排拍攝擋到畫面，引發記者不滿，雙方發生口角與肢體衝突，事後電視台狀告國民黨高層。

