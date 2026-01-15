藍營竹縣長提名協調破局 將辦初選

國民黨新竹縣長初選昨第二次協調，兩位參選人立委徐欣瑩（右圖）、副縣長陳見賢（左圖）無共識，將回歸初選。（記者黃美珠攝）

組發會：3月底前完成所有縣市長提名

國民黨中央與地方提名協調小組昨針對新竹縣長選舉提名召開第二次協調會議，兩位參選人國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢協調破局，確定將回歸國民黨公職人員選舉提名辦法規定辦理黨內初選，屆時將以黨員投票佔三成、民調結果佔七成為依據，決定最後出線人選。

徐欣瑩主張全民調被否決

這場協調會昨由秘書長李乾龍、黨副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣長楊文科等七人與會，徐欣瑩提議的全民調被否決，陳見賢建議「開放」、「回歸黨的參選規定」獲得支持。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩會後不滿表示，她協調時主張全民調，也提出陳見賢身為黨部主委「球員兼裁判」，要求陳立刻辭主委，並依黨主席鄭麗文的期待，在一月底、二月中之前確定提名人選，但這三點訴求都沒獲重視。她批評，即便是民進黨也是採全民調決定人選，國民黨不應在民主機制上走回頭路。

陳見賢則回擊「選舉的時候她才會想到主委！」、「如果沒有選舉那誰來當主委？」他向來秉持公平原則競爭，協調時黨中央也清楚回復他何時該卸下主委職務；原則上就是進入初選，身為參選者就得依選罷法，該請假、該辭職他都會依規定辦理。

李哲華指出，鄭主席已經指示要求在三月底前完成所有廿二個直轄市、縣市長提名作業，一切依規劃逐步推動，新竹縣當然也沒有問題；扣除目前已經完成徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，以及依照特別提名辦法規定確定徵召六個要尋求連任的藍營直轄市、縣市長，其他十二個直轄市與縣市都要在三月底前完成。

明協調宜縣、中市人選

李哲華也表示，中央與地方提名協調小組本週五將約有意參選宜蘭縣長的宜蘭縣議長張勝德與立委吳宗憲，以及參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔分別在中央黨部協調，希望屆時可以產生確定人選。至於花蓮縣部分，花蓮地方提名協調小組已經與吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝討論過，縣黨部也建議以全民調方式決定其中一人參選，狀況相對單純。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法