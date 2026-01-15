新聞分析》蔡易餘組嘉義隊 獲地方大咖力挺

嘉義縣議長張明達（右）力挺立委蔡易餘（左）參選嘉義縣長。（取自蔡易餘臉書）

記者林宜樟、丁偉杰／特稿

民進黨嘉義縣長提名初選由立委蔡易餘勝出，他整合黨內要角縣議長張明達等人共組「嘉義隊」，獲前立委陳明文與現任縣長翁章梁力挺接棒等優勢是出線主因；國民黨縣長人選仍未確定，雖以立委王育敏呼聲高，仍會採取「在野合作」方式推出最強候選人。

四十五歲蔡易餘出身布袋政治世家，父親為前立委蔡啟芳，祖父蔡長銘曾為國民黨嘉縣黃派要角及曾任縣議長。蔡易餘台大法律系畢業，專業問政深耕基層，連任三屆立委，自嘲是「最靈活的胖子」。

嘉縣自二〇〇一年以來為綠營鐵板一塊，陳明文、張花冠到翁章梁接連當選縣長，此次再推蔡易餘接棒，蔡的嘉義隊握有全縣數量占絕對優勢的鄉鎮市公所、代表會與農會等綠營執政系統當後盾，聲勢原本就被看好，打團體戰的選戰策略奏效，民調結果輾壓對手縣議員黃榮利。

黃榮利喊出徹底終結「明文規定」傳襲，以太保市為根基地向外開拓票源，雖獲在野藍營部分人士公開支持，惜孤軍奮戰，最後鎩羽而歸；嘉縣綠營政治生態回歸基本面，續由英系主宰。

此次初選，不若二〇一八年翁章梁與張明達競逐縣長初選激烈，亦相較台南、高雄冷清。蔡易餘、黃榮利政見會，雖離題交鋒年齡、體重與黨內忠誠，整體選舉過程不復見負面文宣、黑函齊發，可說是選舉文化的提昇。

嘉縣受惠中央資源挹注，近來台積電進駐嘉義科學園區、民雄航太暨無人機產業園區啟動、華泰名品城OUTLETS設置太保高鐵站特區民間投資等，可說是中央與地方合作「紅利」；蔡易餘誓言在此基礎，推動嘉義進入黃金十年，藍白陣營要取而代之，必須端出最好的政策牛肉。

