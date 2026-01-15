選情分析》綠營空降奇兵 力拚翻轉南投

民進黨中執會昨日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，會後温世政出席記者會，發表參選理念。（記者羅沛德攝）

記者張協昇／特稿

南投縣百里侯之爭，民進黨正式徵召草屯鎮出身的新北市牙醫師温世政參選，打亂了國民黨原本鎖定的假想敵與選戰布局，雖然挑戰藍營現任縣長許淑華成功的難度高，但綠營寄望「空降奇兵」温世政的專業清新形象能出奇制勝，喚起黨內團結動能，吸引中間選民支持，力拚翻轉南投。

二〇〇五年的南投縣長選舉，民進黨因黨內分裂丟掉執政權，歷屆縣長、立委選舉與補選皆落敗，僅蔡培慧於二〇二三年立委補選勝選，政治版圖藍大綠小，對民進黨而言，本來就是艱困選區。

請繼續往下閱讀...

尤其尋求連任的許淑華擔任縣長以來勤走基層，執政團隊未出現重大弊端，施政滿意度高，占盡執政優勢，加上打贏兩位國民黨立委馬文君、游顥的反罷免勝仗後，聲勢如日中天，大環境對民進黨不利，面對年底縣長選舉，政壇甚至出現綠營「無人敢戰、也無人能戰」的聲音。

也因此，儘管綠營多個縣市的百里侯參選人早已敲定，或出現多位角逐者，但黨中央在徵詢南投縣長參選人時卻遭遇困難，檯面上幾位政治人物包括現任立委羅美玲、曾選過縣長的前立委蔡培慧均無意願，原本打算徵召衛福部政務次長林靜儀出戰，林幾經考量後也打退堂鼓。

草屯囝仔温世政是國考牙醫榜首，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授，形象清新，父母還是深藍的省府退休公務員。其出線參選南投縣長，展現綠營新氣象，雖然面對許淑華是一場艱困選戰，但綠營人士認為過去也不乏政治素人勝選前例，就看沒有政治包袱的温世政是否具備政治領袖魅力，端出的政見牛肉能否吸引中間選民認同，甚至藍綠通吃，力拚翻轉南投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法