南投縣長選戰》民進黨提名温世政 對決許淑華

民進黨中執會昨日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政（左）參選南投縣長，總統兼黨主席賴清德（右）與温世政並肩高呼「凍蒜」口號，展現爭取勝選的氣勢。（記者羅沛德攝）

温喊「顧老人、顧腹肚、顧少年」 號召北漂青年返鄉打拚

民進黨布局年底百里侯大戰，昨天徵召提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，對決國民黨籍現任縣長許淑華。温世政強調，未來將以「顧老人、顧腹肚、顧少年」為目標，爭取中央資源、同時號召「北漂」的南投青年返鄉打拚，「咱的南投，咱自己救！」

賴：温有國際級專業與深厚在地情感

民進黨中執會昨通過南投縣長提名，會後舉行提名記者會，由兼任民進黨主席的總統賴清德親自為温繫上競選背帶，並肩高呼「凍蒜」口號，展現爭取勝選的氣勢。賴表示，温世政兼具國際級專業、公共服務精神與深厚在地情感，是能為南投帶來改變、也願意為家鄉承擔責任的最佳人選，盼鄉親給予全力支持。

賴清德介紹，温世政是南投土生土長子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗，毅然決定回故鄉參選，這份選擇本身就展現對南投最深的愛與勇氣。

温世政說，自己是九二一大地震的受災戶，他相信能活下來是上天的安排，因此北漂的每分每秒都不敢浪費，只為有一天有能力回到家鄉，彌補當年遺憾，未來將以「顧老人、顧腹肚、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造有希望、有未來的南投。

温世政受訪也透露，賴清德鼓勵他為家鄉服務，並援引聖經故事告訴他「施比受更有福」，賴還說「做你自己，不要讓南投人漏氣」，他將這句話當做競選最高主軸。

蔡培慧讚温：跨越藍綠黨派優秀人才

曾參選南投縣長的前立委蔡培慧，昨稱讚温是跨越藍綠黨派的優秀人才，擁有南投縣最欠缺的醫療專業，對南投助益大；立委羅美玲也說，温正向開朗，能力強，做事全力以赴；前草屯鎮長洪國浩表示，温世政對於南投縣要如何留住年輕人已有構想，很值得期待。

民進黨南投縣黨部主委、現任縣議員陳玉鈴表示，各鄉鎮市黨公職人員上週已動起來，本週六、日起温世政就會回南投召開座談會，宣講從政理念，聽取地方人士競選意見。

