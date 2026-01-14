為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選出線 賴瑞隆︰謙卑承擔、團結高雄

    2026/01/14 05:30 記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，初選勝選後向市民提出「三個優先」承諾。（記者李惠洲攝）

    賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，初選勝選後向市民提出「三個優先」承諾。（記者李惠洲攝）

    強調將向3位對手及陳其邁請益 「我們都是高雄隊」

    民進黨高雄市長提名初選結果昨揭曉，由立委賴瑞隆險勝邱議瑩，他受訪時強調「謙卑承擔，團結高雄」，向市民提出「三個優先」承諾，也會向三位對手及市長陳其邁請益。

    向市民提出「三個優先」承諾

    賴瑞隆強調，初選只是階段任務，沒有個人勝負，「團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」，其他參與初選的同志都是高雄栽培出來的民代，也深受市民支持，「我們都是高雄人、都是高雄隊！」未來他會向三位對手請益溝通，一起守住高雄，讓城市持續進步發展。

    賴瑞隆指出，他第一時間已向賴清德總統報告初選結果，未來將全力爭取中央支持，包括總統、行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴及各部會資源，結合地方力量，推動高雄發展；他也致電陳其邁市長，將安排時間請益，自己和陳其邁都是「政策控」。

    盼帶領高雄邁向嶄新黃金10年

    他表示，過去廿年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，為高雄奠定發展基礎。他深知高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

    賴瑞隆向市民提出「三個優先」承諾，首要任務是「團結團結團結」，團結所有的力量；其次、二〇二六要共同守住高雄，延續城市光榮；第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

    要建設無分黨派的幸福城市

    回顧二〇一五年三月，賴瑞隆臨時辭官投入立委黨內初選，因現金不夠，靠著好友們幫忙湊錢，最後一刻才完成登記；這回他有備而來，喊話穩健接棒、延續高雄進步，與市民一起邁向下個黃金十年。五十二歲賴瑞隆政治幕僚出身，曾是高雄縣市合併後陳菊團隊首任新聞局長，後轉任海洋局長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播