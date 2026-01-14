民進黨高雄市長初選出線 賴瑞隆︰謙卑承擔、團結高雄

賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，初選勝選後向市民提出「三個優先」承諾。（記者李惠洲攝）

強調將向3位對手及陳其邁請益 「我們都是高雄隊」

民進黨高雄市長提名初選結果昨揭曉，由立委賴瑞隆險勝邱議瑩，他受訪時強調「謙卑承擔，團結高雄」，向市民提出「三個優先」承諾，也會向三位對手及市長陳其邁請益。

向市民提出「三個優先」承諾

賴瑞隆強調，初選只是階段任務，沒有個人勝負，「團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」，其他參與初選的同志都是高雄栽培出來的民代，也深受市民支持，「我們都是高雄人、都是高雄隊！」未來他會向三位對手請益溝通，一起守住高雄，讓城市持續進步發展。

賴瑞隆指出，他第一時間已向賴清德總統報告初選結果，未來將全力爭取中央支持，包括總統、行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴及各部會資源，結合地方力量，推動高雄發展；他也致電陳其邁市長，將安排時間請益，自己和陳其邁都是「政策控」。

盼帶領高雄邁向嶄新黃金10年

他表示，過去廿年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，為高雄奠定發展基礎。他深知高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

賴瑞隆向市民提出「三個優先」承諾，首要任務是「團結團結團結」，團結所有的力量；其次、二〇二六要共同守住高雄，延續城市光榮；第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

要建設無分黨派的幸福城市

回顧二〇一五年三月，賴瑞隆臨時辭官投入立委黨內初選，因現金不夠，靠著好友們幫忙湊錢，最後一刻才完成登記；這回他有備而來，喊話穩健接棒、延續高雄進步，與市民一起邁向下個黃金十年。五十二歲賴瑞隆政治幕僚出身，曾是高雄縣市合併後陳菊團隊首任新聞局長，後轉任海洋局長。

