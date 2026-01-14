辦中國護照喪失台灣戶籍 陸委會：長久以來規定

網紅花爺分享見聞經驗。（取自花爺IG）

有旅遊網紅聲稱，有台灣民眾從中國出境到俄羅斯旅遊，誤信旅行社「代辦俄羅斯簽證」等話術，申辦中國一次性旅遊護照，回台後發現被取消台灣身分。陸委會主委邱垂正昨日受訪強調，申請中國的身分或護照，就必須取消台灣身分，這是長久以來兩岸條例的規定。如果民眾委託旅行社代辦，本身完全不知情，可向主管機關觀光署檢舉旅行社。

旅遊網紅「花爺」說，最近很多人從中國出境去俄羅斯玩，有旅行社聲稱可以代辦俄羅斯簽證、快速通關，實際上是申請一次性中國邊境旅遊護照，回台後就有人因此被取消台灣身分。

對此，邱垂正昨出席活動時指出，政府向來呼籲國人赴中國邊境旅遊時，不要申請一次性的中國護照，因為依照兩岸人民關係條例的規範，申請了中國的身分或護照，就必須要取消台灣身分，這是長久以來兩岸條例的規定，過去已有相關案例。

邱垂正強調，如果民眾完全是委託旅行社代辦，本身不知情，也可以向觀光署檢舉旅行社，因為旅行社代辦中國的相關護照證件，明顯違法。民眾若要恢復身分，應檢具事實向主管機關移民署，依照回復身分的相關辦法申請。

據悉，截至目前為止，只有極少數國人因此喪失台灣身分。依台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條之一規定，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，違者，將喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。

