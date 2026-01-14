為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國共論壇將登場 邱垂正籲國民黨：勿配合中共統戰

    2026/01/14 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    國共論壇將登場，陸委會主委邱垂正昨受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行涉及公權力的政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。（記者王藝菘攝）

    國共論壇將登場，陸委會主委邱垂正昨受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行涉及公權力的政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。（記者王藝菘攝）

    國共論壇一月下旬於北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官。陸委會主委邱垂正昨受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行涉及公權力的政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。

    邱垂正指出，依照兩岸條例第四條、第五條規定，未經政府授權，任何團體不得與中國針對涉及公權力的事項或政治性的協議協商，也有相關處罰及刑責。希望任何團體赴中進行交流，要符合兩岸條例及相關法律規範，秉持對等尊嚴、不預設前提，來進行有意義的交流，才能夠良性互動。

    邱強調，他要再次呼籲須注意社會觀感及國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部團結，或誤導國際社會視聽與認知，應共同維護國家主權尊嚴及利益。

    對於立法院內政委員會近日審查「反滲透法修正草案」，邱垂正表示，現行「反滲透法」規定，境外敵對勢力的滲透來源要有滲透行為，加上在台灣有相對應的違法行為，比如違反選罷法、公投法、政治獻金法、遊說法、刑法等相關條文。

    邱垂正強調，我們是法治國家，對於滲透行為要依法查證，有具體的事實，所以全民要做執法單位的後盾，儘量提供檢舉，讓執法機關能夠將違法的事實查清楚，因為現在很多案件因其滲透行為用了隱蔽的做法，使得要找到直接的證據比較困難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播