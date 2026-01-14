國共論壇將登場 邱垂正籲國民黨：勿配合中共統戰

國共論壇將登場，陸委會主委邱垂正昨受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行涉及公權力的政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。（記者王藝菘攝）

國共論壇一月下旬於北京登場，國民黨高層將前往中國會見中共高官。陸委會主委邱垂正昨受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行涉及公權力的政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。

邱垂正指出，依照兩岸條例第四條、第五條規定，未經政府授權，任何團體不得與中國針對涉及公權力的事項或政治性的協議協商，也有相關處罰及刑責。希望任何團體赴中進行交流，要符合兩岸條例及相關法律規範，秉持對等尊嚴、不預設前提，來進行有意義的交流，才能夠良性互動。

請繼續往下閱讀...

邱強調，他要再次呼籲須注意社會觀感及國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部團結，或誤導國際社會視聽與認知，應共同維護國家主權尊嚴及利益。

對於立法院內政委員會近日審查「反滲透法修正草案」，邱垂正表示，現行「反滲透法」規定，境外敵對勢力的滲透來源要有滲透行為，加上在台灣有相對應的違法行為，比如違反選罷法、公投法、政治獻金法、遊說法、刑法等相關條文。

邱垂正強調，我們是法治國家，對於滲透行為要依法查證，有具體的事實，所以全民要做執法單位的後盾，儘量提供檢舉，讓執法機關能夠將違法的事實查清楚，因為現在很多案件因其滲透行為用了隱蔽的做法，使得要找到直接的證據比較困難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法