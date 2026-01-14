加總理將訪中 兩議員「被建議」離台 加保守黨議員批向中國低頭

加拿大總理卡尼（圖）正訪問中國修補關係，為了避免惹怒北京，竟要求正在台灣訪問的同黨議員提前回國，引發在野黨痛批「向威權低頭」。（路透檔案照）

在加拿大總理卡尼即將訪問中國之際，加國兩名國會議員「根據政府建議」，提前結束對台灣的訪問行程，並於十二日發表聲明說明這項決定。加拿大保守黨議員批評，「此舉等同於獎勵北京的恫嚇」。

路透報導，何潔思與拉隆德兩名議員均為卡尼所屬的自由黨成員，她們表示，很高興能在此次訪問中，與代表團內各政黨成員一同合作。

聲明指出：「隨著此一階段的訪問行程結束，並在政府建議下，我們將返國。鑑於總理即將在北京展開正式行程，而該行程是在上週才確認，因此避免對加拿大外交政策造成混淆相當重要。」

外交部發言人蕭光偉昨證實，有部分議員因故必須提前返國，其他團員則依照既定行程訪問，外交部將持續和加拿大共同深化各領域的交流及合作。

陸委會主委邱垂正昨受訪表示，加拿大是一個民主國家，國會議員都有自主權，我們關注這個事情。我方認為中共任何的外交脅迫，全世界都看在眼裡。

加拿大廣播公司（CBC）報導，保守黨主管外交事務的議員莊文浩痛批自由黨政府向中國低頭。莊文浩在聲明中表示，兩名自由黨國會議員因政府官員施壓，提前結束訪台行程，「這無異於向北京的威權主義卑躬屈膝」，「這種退讓削弱了我們的民主，也損害我們與台灣的關係。」

莊文浩強調，台灣不應成為加拿大政府的負擔，「台灣是民主夥伴，我們雙方人民有著強勁關係，無論是貿易或自由法治的共同承諾」。

