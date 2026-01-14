中國施壓歐洲國家 封殺台灣政治人物

中國以「法律建議」為名，搬出歐洲聯盟既有法規和聯合國行事慣例，施壓歐洲政府封殺台灣政治人物入境。（彭博檔案照）

以「法律建議」為名 警告勿跨越中國紅線

英國「衛報」十三日引述數名歐洲官員說法，中國去年底以「法律建議」為名，搬出歐洲聯盟（EU）既有法規和聯合國行事慣例，施壓歐洲政府封殺台灣政治人物入境，否則將跨越中國紅線。

去年十一、十二月，北京以各種管道形式加大施壓歐洲與台灣交流，對歐洲國家駐中使館或透過中國駐各國外館發出警告，包括單獨向特定國家或團體，以書面照會或私人溝通傳達訊息。中方此舉部分在回應台灣副總統蕭美琴、外交部長林佳龍和前總統蔡英文近期的歐洲之旅。

由衛報掌握的書面照會內容中，北京稱「尊重歐洲方面採行並實施簽證政策的自主權利」，但「機制上的漏洞，使得台灣政治人物得以頻繁進行訪問」。

該照會引述多項歐盟法律和規範，其中之一是「申根邊境法」，當中明定非歐盟國民若被視為「對任一會員國國際關係構成威脅」，即不得入境歐盟。衛報推論，中國言下之意是台灣官員入境歐洲國家，可能威脅該國與中國的國際關係。另提出歐洲國家仿效聯合國，禁止所有台灣人進入政府大樓。

東華大學公共行政學系助理教授馮儒莎表示，「北京的解讀為歐台關係是對歐中關係的威脅，但這全然不是歐洲的認知或現實情況」。

文中寫道，歐洲國家應拒絕任何由台灣發行的「外交護照」，以及禁止台灣公務人員入境尋求官方接觸、交流和踩踏中國紅線，「中國期望歐洲機構和歐洲國家，出於中歐關係及雙邊關係的更大利益，做出拒絕台灣所謂總統、副總統入境的政治決策」。

書面照會舉出台灣官員訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭等案例，稱此「嚴重削弱中歐關係」，批評歐洲「甚至任由蕭美琴在歐洲議會發言並宣傳台灣獨立分裂主張」。

英國：入境許可 對台灣一視同仁

對此，證實收到中國外交意見的挪威和芬蘭向衛報表示，對台的簽證規範取決於申根相關機構；英國外交部發言人回應，入境英國的許可純粹由自身法律和移民規範決定，對台灣一視同仁。

馮儒莎分析，中國此舉意在歐盟成員國之間，製造「與中國的關係陷入風險」的焦慮心情，「北京相當清楚，部分歐盟成員國非常熱切吸引中國投資」。

歐盟雖不承認台灣主權地位，但仍透過國會外交和貿易維持穩固非官方關係。然而，隨著近年北京加強在國際社會施壓孤立台灣，歐盟所承受的壓力與日俱增。德國智庫「墨卡托中國研究中心」分析師宋高祖指出，「北京正盡一切可能傳達訊息：你們在允許台灣官員入境前，最好三思」。

