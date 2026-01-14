鄭麗文：新北市長參選人協調順利

昨天是故總統蔣經國逝世卅八年紀念日，國民黨主席鄭麗文偕黨務主管，前往桃園大溪頭寮獻花、鞠躬致敬。（記者余瑞仁攝）

昨天是故總統蔣經國逝世卅八年紀念日，國民黨主席鄭麗文偕黨務主管，前往位於桃園市大溪頭寮的蔣氏陵寢獻花、鞠躬致敬。對於台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都表態參選新北市長，鄭麗文受訪說，中央、地方黨部非常積極進行協調溝通，可望透過內部協調產生人選，希望在農曆年前完成提名作業。

農曆年前可望完成提名作業

外傳國民黨對宜蘭縣長提名提出「三個條件」，鄭麗文強調，國民黨在全台灣所有的提名，都是按照規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的或額外的條件，那些都是誤傳。

請繼續往下閱讀...

至於藍白整合問題，鄭麗文說，國民黨一定是先完成提名，如同民眾黨也會在部分縣市先完成提名，待兩黨提名確定人選後，就會啟動兩黨協商，最後透過兩黨的共識，可能會採取公開的、類似初選的機制，如進行民調等，會有一個過程來完成「藍白合作」，最後決定如何來共推人選。

鄭昨率國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲與黨務幹部，前往大溪陵寢獻花致意。鄭說，國民黨希望承續蔣經國的成就，創造出屬於這個時代的奇蹟，不但要深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋，扭轉現在風雨飄搖、內外交迫以及戰雲密布的危險時刻，希望在未來二、三年能夠突破現狀，讓中華民國穩健地走下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法