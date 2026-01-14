為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新聞分析》賴柯各有優劣勢 激戰可期

    2026/01/14 05:30
    高雄市長選舉，將由民進黨賴瑞隆對決國民黨柯志恩。（記者李惠洲、陳逸寬攝）

    記者葛祐豪／特稿

    民進黨高雄市長提名初選落幕，勝出的賴瑞隆將對決二度參選的國民黨柯志恩，兩人過往的政治形象都傾向中道路線，雙方各具優劣勢，將是一場激戰。

    五十二歲的賴瑞隆身段柔軟、擅於協調，給外界穩重、溫和形象；六十四歲的柯志恩個性直接，講話快、直爽；兩人的口才與反應均屬一流，高雄市長攻防之役將格外精彩。

    高雄基本盤綠大於藍，加上陳其邁六年執政高滿意度的加持，是賴瑞隆最大優勢，日後努力重點將是鞏固黨內團結，及爭取原縣區的選民認同。

    賴瑞隆的立委選區在前鎮、小港，雖有市府服務十年的歷練，知名度仍待加強，尤其原縣區不少老人家對他印象模糊。距離大選不到一年，賴須立即啟動陸戰組織，並強化短影音等空戰能力，拉近與年輕人距離，這部分有賴民進黨進一步整合，投入更多資源以提升戰力。

    柯志恩於二〇二二年高雄市長大選倉促上陣，拿下五十二萬票，僅小輸陳其邁廿三萬多票，讓她信心大增，這幾年在高雄置產勤跑基層，展現親和力，目標是守住基本盤，逐步開拓中間票源，此次捲土重來，實力已更上一層。

    不過，藍白聯手惡修財劃法，加上總預算案卡關，綠營猛攻「重北輕南、耽誤高雄市政」，讓柯志恩陷入泥淖，無法擺脫藍色標籤；且不少高雄人仍有當年韓國瑜「棄高雄、選總統」的夢魘，如何擺脫負面包袱，是她首要的努力目標。

