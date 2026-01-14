綠高市長初選賴瑞隆勝出 柯志恩：比人氣我能達到最好的勝利

立委賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長，國民黨立委柯志恩昨表示，盼與賴展開一場君子之爭。（記者陳逸寬攝）

民進黨昨天公佈高雄市長初選結果，立委賴瑞隆以極小差距出線，將對決已獲國民黨提名的高雄市長參選人柯志恩。柯志恩受訪表示，結果在她的預料之中，雖然比資源，她比不上民進黨新潮流，但是比人氣、底氣，「我們絕對是有辦法達到最好的勝利」。

「未來就是柯志恩與賴瑞隆的決戰！」柯志恩表示，這甚至可以說是她和新潮流決戰，新潮流資源非常多，不管是高雄整體結構或民進黨所撒下的資源，所以未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的方式，「我們就是以人民當我們的靠山」，透過不同的政見和行為讓大家來認同，展開一場君子之爭。

對於當年立法院長韓國瑜參選高雄市長時，表示自己只有一碗滷肉飯、一瓶礦泉水。柯志恩則 表示，國民黨中央因黨產凍結，候選人很早就開始靠自己，但資源是一回事，也不是僅有錢才能夠辦事，就像韓國瑜；未來她會在非常有限的資源下，不管是政見還是整個活動，成為能夠讓人民認同的候選人，這是我們唯一可以靠的底氣，「比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，我們絕對是有辦法達到最好的勝利」。

柯志恩強調，國民黨的選舉節奏，在農曆年後會重新做調整，她三月會提出一連串的政見，相信市民最需要的不是誰的錢多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是她未來努力的方向。

