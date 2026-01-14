為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆驚險過關 3初選對手喊團結勝選

    2026/01/14 05:30 記者葛祐豪、洪臣宏、王榮祥／高雄報導
    團隊戰力是賴瑞隆最後勝出關鍵之一。（賴瑞隆團隊提供）

    民進黨高雄市長提名初選民調由立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁及初選對手邱議瑩、許智傑、林岱樺均恭喜賴瑞隆，盼團結贏得大選。據分析，賴除了個人穩重特質獲青睞，新系（菊系）最後階段展現的強大團隊戰力也是關鍵。

    賴瑞隆受訪說，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，及所有戰友的一路相挺，「初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴，這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」。

    陳其邁表示，四位同志都非常優秀，展現君子之爭，透過初選機制體現良性競爭的風範，讓民進黨初選可以獲得一個圓滿結果，接下來最重要的就是團結與整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，期許賴瑞隆能夠繼續加油，贏得大選。

    邱議瑩、許智傑、林岱樺

    均向賴瑞隆表達恭喜

    些微之差落敗的邱議瑩也恭喜賴瑞隆，強調她已盡了最大努力，「謙卑接受初選結果」；她也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀同志，大家以理念與政見良性競爭，「面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄」。

    昨天初選結果一公布，林岱樺立即發布新聞稿表態，全力支持黨提名人，但不少支持者在臉書留言拱她「脫黨參選」。為此，林岱樺親自錄製影像，重申不會脫黨參選，「我要向勝出的賴委員表達恭喜，也誠摯祝福他接下來帶領團隊，打贏二〇二六，守住高雄、讓高雄繼續進步。」

    許智傑也說「面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力」。

    鑑於上一回市長黨內初選廝殺過於激烈而敗選的後遺症，這回各陣營相對克制，加上高雄市大家長陳其邁數度喊話，四位參選人鮮少出現砲火，過程堪稱平和。

    在四陣營各自努力下，彼此聲量差距始終不大，但賴瑞隆與邱議瑩逐漸走在領先群，不過多項數據顯示均在誤差範圍內；期間邱議瑩一度陷入美濃大峽谷、大樹光電案等爭事件，賴瑞隆也碰上就讀小二的兒子與同學衝突事件，兩人各有不同程度的衝擊。

    最後代表新系的賴瑞隆勝出，展現新系在高雄耕耘許久的組織實力，即使陳其邁主政六年，仍維持相當能量，但接下來大選的整合，還有一段路要走。

