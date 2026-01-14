綠高市長初選賴瑞隆勝出 將對決柯志恩

民進黨高雄市長初選結果昨天揭曉，由立委賴瑞隆勝出，將對戰國民黨柯志恩。（記者李惠洲攝）

民進黨二〇二六年高雄市長初選結果昨天揭曉，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出，與邱議瑩差距不到一個百分點。民進黨預計於廿一日召開中執會，正式提名賴瑞隆對戰柯志恩。

與邱議瑩差距不到一個百分點 21日正式提名

請繼續往下閱讀...

民進黨十二日晚間執行電話民調，各參選陣營代表昨上午受邀見證開封統計。民進黨說明，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表，過程完全公開、公正且全程錄影。

根據民進黨公布的民調成績，賴瑞隆對陣柯志恩為五十五．九九九五％對廿四．八九九五％，排名第一；邱議瑩對柯志恩為五十五．三八〇七％對廿四．六六五二％，排名第二；許智傑對柯志恩為五十一．九〇二二％對廿五．一四一一％，排名第三；林岱樺對上柯志恩則為五〇．五九八六％對廿一．七五四七％，排名第四。民進黨選對會預計下週開會，提報廿一日中執會正式通過高雄市長提名名單。

有專家質疑，如何在短時間內完成高份數樣本？民進黨發言人韓瑩回應，民進黨初選的模式行之有年，根據民調中心的回報，一切都非常順利執行，這些民調機構也都非常具有公信力，在一天之內完成所要求的份數，沒有任何問題。

賴瑞隆現年五十二歲，出生於彰化縣大村鄉，東吳大學政治學系、台灣大學國家發展研究所碩士畢業。他曾擔任多年國會助理，並於高雄市政府歷練十年，先後出任海洋局長、新聞局長等職，二〇一五年轉戰國會後已蟬聯三屆立委，是本次高雄市長初選參選人中最年輕的一位，展現民進黨幕僚世代的接班氣勢。

嘉義縣長初選結果 最快今天公布

繼完成高雄市後，嘉義縣長初選民調於昨晚執行，由立委蔡易餘與議員黃榮利捉對廝殺；若順利完成樣本數，民調結果最快於今天中午前揭曉。至於眾所矚目的台南市長初選，由立委陳亭妃與林俊憲競逐，民調確定壓軸登場。待台南市、高雄市、嘉義縣三縣市初選民調悉數完成後，民進黨規劃於一月廿一日召開中執會，正式公告提名名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法