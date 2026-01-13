為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《年底地方選舉民進黨初選》雲縣議員提名登記 首日7人領表

    2026/01/13 05:30 記者黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導
    蔡岳儒爭取連任第六選區議員，在妻陪同下完成登記。（蔡岳儒提供）

    蔡岳儒爭取連任第六選區議員，在妻陪同下完成登記。（蔡岳儒提供）

    二〇二六地方選舉十一月廿八日投票，民進黨雲林縣黨部昨天開始辦理縣議員、鄉鎮市民代表及村里長的領表及登記，其中縣議員有七人領表，包括爭取連任的林文彬、蔡岳儒兩人。黨部主委劉建國說，議員預計提名十八席，鄉鎮市長提名方式原則上連任者優先，麥寮保留不提名也不徵召，其他鄉鎮開放登記。

    鄉鎮市長提名連任者優先 麥寮保留

    劉建國強調，雲林正面臨轉型與發展的關鍵期，需要更多有理想、有熱誠的黨員加入基層服務行列，縣黨部將以最嚴謹的程序，在三月完成整體布局，邀請所有認同民進黨理念的者一起為雲林打拚。

    縣黨部指出，雲林縣議員共四十三席，本屆民進黨籍有十席，下屆全縣六個選區將提名十八席，分別為第一選區應選十席、提名四席，第二選區應選六席、提名二席，第三選區應選九席、提名三席，第四選區應選六席、提名三席，第五選區應選七席、提名三席，第六選區應選五席、提名三席，各選區提名席次中均含一席婦女保障名額，議員登記至十六日截止。

    縣黨部表示，鄉鎮市長提名方式還在討論，原則上連任者優先，除麥寮鄉保留外其他鄉鎮開放登記，若人數超過一人會先協調，協調不成則採全民調，無人登記再徵召，十九日至廿三日辦理登記。

    林文彬爭取連任雲林縣第三選區議員，昨完成登記。（林文彬提供）

    林文彬爭取連任雲林縣第三選區議員，昨完成登記。（林文彬提供）

