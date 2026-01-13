避免「黨內互打」 民進黨雲縣議員提名謹慎

民進黨雲縣黨部主委劉建國（左）強調，將以最嚴謹的程序布局選舉，議員預計提名18席。（民進黨雲縣黨部提供）

本屆虎尾區推出4人 僅1人吊車尾當選 下屆將只提名3人

記者鄭旭凱／特稿

本屆縣議員選舉，民進黨在虎尾地區提名策略嚴重失誤，導致九個議員席次竟只有當選一人，下屆的縣議員選舉提名昨天開始領表登記，民進黨雲林縣黨部態度更趨向於小心謹慎，避免本屆過度提名、徵召，「黨內互打」導致慘敗歷史重演。

斗南區敲定2人 也比本屆少1人

民進黨雲林縣黨部二〇二六年縣議員、鄉鎮市民代表及村里長選舉，昨天起至十六日受理領表及登記。預定斗六區提名四席，虎尾區三席、西螺區三席、北港區三席、台西區三席、斗南區二席。其中虎尾區和斗南區的提名都比本屆減少一席。

民進黨雲林縣黨部縣議員提名趨向於謹慎的原因，主要是本屆縣議員選舉時，虎尾地區原本提名林文彬、蔡秋敏、李政峰等三人，但最後再徵召林武正參選，結果慘敗收場，四人參選只有當過虎尾鎮長的林文彬一人吊車尾當選，資深議員蔡秋敏意外成為落選頭，而獲徵召的林武正得票數最少，而且在選後已退出民進黨。

過度提名結局慘敗 同志也生嫌隙

虎尾鎮民進黨票源基本盤固定，又是國民黨雲林大老張榮味的根據地，民進黨在地方經營時尤為困難，民進黨提名的四位參選人的根據地全部在虎尾，四人為求當選最後演變成嚴重的「黨內互打」，不僅結局慘敗，黨內同志也難免產生嫌隙。

議員提名失誤 連帶立委選戰也失利

這看似一次簡單的提名策略失誤，但日後的「蝴蝶效應」卻產生連帶影響，曾被喻為雲林政壇不敗女神的前立委蘇治芬隨後在立委選戰中敗下陣來，在虎尾鎮就輸掉九千多票，在地議員人數太少導致著力點不足，而民進黨和國民黨立委席次在立法院一增一減之間，加上藍白合，讓民進黨在立法院失去主導權，導致台灣政壇這一年多來的亂象叢生，著實令人不得不謹慎思考提名策略。

