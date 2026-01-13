顧老人、顧少年、顧腹肚 綠營温世政戰南投縣長提願景

民進黨南投縣長參選人温世政，提出「顧老、顧少、顧腹肚」三箭政見願景。（記者劉濱銓攝）

民進黨選對會拍板徵召牙醫温世政參選下屆南投縣長，而温近日已回鄉拜會，展現挑戰國民黨現任縣長許淑華的決心，他對南投縣未來願景，提出「顧老人、顧少年（青年）、顧腹肚」三箭，要在醫療、就業、經濟等方面促進南投進步。而綠營在「母雞」温世政就位後，鄉鎮市長參選人選將逐漸明朗。

照顧偏鄉老人 加強巡迴醫療

温世政表示，南投市區的醫療服務逐漸到位，像彰化基督教醫院要到南投市設立醫院，而他在北部從事醫療工作廿五年，深知巡迴醫療對偏鄉非常重要，考量南投幅員廣闊，偏遠地區老人就醫不便，未來將加強巡迴醫療服務，解決老人健康照護問題。

促進青年就業 爭取企業投資

此外，將大力促進青年就業，南投雖有工業區，但仍擋不住人才外流，像他就是九二一大地震後到北部工作，為讓南投人能在地安心就業，將爭取多元企業投資，創造更多的就業選擇與機會。

結合農產觀光 打造在地品牌

温世政說，南投縣擁有豐富的農產與觀光資源，但很多遊客常只停留一天，未來會把在地農產與觀光資源整合成南投品牌，推廣到各地，並提升產品附加價值，增加遊客停留時間與住宿機會，藉此提振產業發展，刺激民生經濟。

藍營鄉鎮市長初選 展開民調

鄉鎮市長選舉部分，國民黨挾縣長許淑華執政的「母雞」氣勢，角逐者踴躍，有意參選竹山鎮長的蔡孟娥和林孟麗昨日到十六日做初選電話民調；而挑戰現任名間鄉長陳翰立的蔡宗智和史雪燕，從十七日到廿日進行電話民調。綠營四大市鎮長參選人選則尚未決定，民進黨強調，「母雞」底定後，「小雞」人選會陸續明朗。

