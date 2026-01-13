罷免伍麗華連署造假案首開庭 國民黨組發會副主委黃碧雲認罪

民進黨原民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案昨首度開庭，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）在法庭上認罪。（記者葉永騫攝）

民進黨山地原住民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，屏東地檢署偵辦後起訴國民黨組發會前主委許宇甄等九人，屏東地方法院昨天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等三人，其中一人因病告假，三人均認罪，開庭不到三十分鐘就結束。

檢起訴組發會前主委許宇甄等九人

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免連署造假案，去年十月依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌，起訴許宇甄、黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、萬姓志工團長共九人，其餘涉案黨工及志工十四人不起訴、廿二人緩起訴。

請繼續往下閱讀...

屏東地方法院昨天首度開準備程序庭，第一批傳訊黃碧雲、謝友光，李得全三人，其中李得全因為罹患癌症，由律師代表出庭，並請假到六月。

審判長在法庭上分別詢問三名被告，對於檢方起訴犯罪事實有無意見，黃碧雲及謝友光均認罪。黃碧雲坦承，抄寫及裝釘提議人名冊；謝友光委任律師辯稱，謝是依上級指示抄寫名冊，從事的工作取代性很高，希望法官從輕量處。

李得全的委任律師指出，李得全因罹癌，治療計畫要持續到今年的六月，與當事人確認過，也認罪。伍麗華委任律師說，請法官依法審理。

下週傳訊立委盧縣一、領銜人張芳碩

屏東地院在首度開庭後，預定下週傳訊盧縣一、張芳碩，二月再傳訊其他四人出庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法