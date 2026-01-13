為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨選戰布局》初選民調起跑 高雄今揭曉

    2026/01/13 05:30 記者陳昀／台北報導
    民進黨高雄市長黨內初選民調昨晚登場，最快今天中午前揭曉。（資料照、本報合成）

    二〇二六民進黨高雄市長初選電話民調昨晚展開，參與初選者包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四名人選，若順利達到有效樣本，今天上午將邀請參選人或代表開封民調數字，並抽取今晚執行民調縣市。

    民進黨本週執行二〇二六台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨首日抽出的選區為高雄市。參與嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲。

    根據民調辦法，民進黨中央黨部上午十時會抽籤選出執行縣市，當晚六時至十時三十分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午十時將公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若達成有效樣本，十時三十分會邀請參選人或代表開封民調數字。

    前述縣市初選民調完成後，民進黨規劃廿一日由中執會公告提名名單；另爭取連任的屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復可望本月完成提名，目前尚未完成提名的縣市還包括新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣，以及最受矚目的台北市與桃園市。

