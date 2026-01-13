民進黨選戰布局》温世政出戰南投 賴明披背帶

民進黨選對會昨天拍板，建議徵召出身南投草屯的新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，明天中執會通過後，將由黨主席賴清德親自為其繫上競選背帶。（資料照）

民進黨選對會昨天拍板，建議徵召出身南投草屯的新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，明天中執會通過後，將由黨主席賴清德親自為其繫上競選背帶。據悉，温出身深藍公務員家庭，但賴半年多來多次親自徵詢，並出動醫界前輩、地方大老輪番鼓勵，「不只三顧茅廬」，温終於點頭返鄉征戰。

許淑華：綠打一張好牌

國民黨籍南投縣長許淑華昨表示，從媒體得知温世政是她國小和國中的學長，有醫療專業，學經歷俱佳，民進黨推出這樣人選參選，感覺是打了一張好牌，也希望未來兩人能以政見讓縣民比較，也能切磋南投的醫療問題，打一場清新的選戰。

民進黨內人士指出，五十二歲的温世政長期投入地方公共事務，在專業社團及公共政策對話中累積一定的論述實力，地方上有一定的知名度，面對許淑華的這場苦戰，黨內盼藉由温的專業形象與在地「人和」，為當地選情注入新動能。

温世政在草屯長大，北醫牙醫系畢業後參加牙醫師國家考試高中狀元，並取得台大臨床牙科研究所碩士學位。曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者提供免費的牙科重建醫療。

據悉，温世政父母都是省府公務員，政治立場偏藍，但賴清德早在半年多前便啟動攻勢，多次親自徵詢，並委請政委陳時中等多位牙醫界前輩、地方大老輪番鼓勵，在賴清德「不只三顧茅廬」的誠意下，温世政最終決定返鄉服務。

