    綠議員陳怡君涉貪 一審判7年10月

    2026/01/13 05:30 記者劉詠韻、何玉華、陳昀／台北報導
    法院審酌，陳怡君坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，依法減刑後，仍認其行為嚴重侵害公眾利益，合併應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。（資料照）

    民進黨籍台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉嫌以人頭助理詐領議會助理補助費三八四萬餘元，並收受建商賄賂，協助加速建案行政程序。士林地方法院昨依觸犯貪污等罪，判陳有期徒刑七年十月、褫奪公權五年，並宣告沒收已繳回的犯罪所得共四五五萬餘元，全案可再上訴。

    民進黨最重除名處分

    陳怡君昨天表示，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。民進黨廉政會主委邱駿彥昨表示，廉政會二月四日將開會處理此案，最輕停權、最重除名處分。

    陳怡君自去年開庭起即承認全部犯行，並稱議員月薪十二萬元，但選舉開銷沉重且身負貸款，最終才動用助理費及政黨補助金。她強調，因未聘專業會計才導致觸法，雖對「收賄對價關係」法律認知模糊，但願認罪負責。

    判決指出，陳怡君與張惠霖明知未實際聘用洪于涵、賀璽、張家蓉等人擔任公費助理，仍偽造聘書及人事文件，向市議會申請補助款；僅第十三屆任期內即詐得二九八萬餘元，第十四屆任期再詐得八十六萬餘元。

    此外，陳怡君與張惠霖自二〇二三年起，以收取每月「顧問費」之名，收受品嘉建設及品嘉營造共計七十萬餘元，作為加速建照核發、行道樹遷移等行政程序的對價。

    法官考量陳怡君於審理中坦承犯行並繳回不法所得，依法予以減刑，依兩項「利用職務機會詐取財物罪」及「收賄罪」，合併判處有期徒刑七年十月，並褫奪公權五年。張惠霖依詐取財物、洗錢及收賄罪，判處五年十月徒刑、褫奪公權四年。

    洪于涵、賀璽、張家蓉等人擔任人頭助理，分別判處一年十月至二年不等徒刑、緩刑二年。品嘉建設董事長胡偉良因堅不認罪，處一年徒刑；坦認犯行的總經理高明義則處六月徒刑，可易科罰金，均褫奪公權三年。

