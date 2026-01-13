總預算未過 北北基桃開會結論竟要中央應變》TPASS若斷炊 通勤族月增900元負擔

交通局長鍾鳴時表示，中央應盡速明確決定挹注地方，共同維持TPASS政策延續穩定運行。（交通局提供）

中央總預算卡關，全國TPASS可能斷炊，百萬通勤族受影響。北北基桃四市代表昨天召開跨市小組會議，台北市交通局長謝銘鴻代為說明開會結論表示，將由地方政府籌資代墊定期票補貼款，初估可代墊至五月底或六月初，四市喊話中央盡力溝通協調並提出應變計畫，倘若取消補助，通勤族平均每月將多花九百元。

交通部盼立院速審總預算

交通部公路局表示，二〇二六年TPASS為新興計畫，依照預算法規定，應於中央政府總預算完成審議後才得動支補助款；短期僅能先以民眾購買定期票票收及地方配合款墊支撥付給運輸業者，但票收及地方補助款難長期支應，希望立法院儘速審查二〇二六年中央政府總預算。

基北北桃四市定期票TPASS今年預估經費高達六十三．五五億元，中央補助佔五十五．六％，約卅五．卅五億元；地方負擔四十四．四％，約廿八．二億元。四市之前已陸續表態將先以自有經費墊付，包括台北市今年自籌十四．六七億元、新北市編列十一億元、桃園市編列六．二億元、基隆市編列八千五百萬元等，預估可代墊至五月底或六月初。

四市代表昨天在台北市政府召開跨市小組會議，除了謝銘鴻，還有新北市交通局長鍾鳴時、基隆市交通處長陳耀川、桃園市交通局副局長熊啟中，以及運輸業者、專家學者等人出席。閉門商討約一個半小時後，謝銘鴻代表說明，TPASS為中央和地方共同重大政策，應以考量民眾福祉為優先，將先用地方補助款代墊支應，也共同期盼中央盡力溝通協調，提出應變計劃，讓預算早日通過，福利不要中斷。

謝銘鴻指出，初估可以代墊至五月底或六月初，相信行政院和立法院會有短期方案。依照去年使用情形，通勤族平均每月交通成本約二千一百元，目前TPASS是定價是一千二百元，倘若取消補助，每月恐要多花九百元。

地方估可代墊至五月底六月初

鍾鳴時提到，希望在總預算案通過前，中央能有因應計畫告知後續如何操作；很遺憾至今沒有被告知應變方案，僅被告知剩餘款不得支用、過去產生的利息必須繳回，已核定的計畫也要持續推動。陳耀川認為，基隆每天約有十一萬人通勤，TPASS非常重要。熊啟中說，會盡量讓政策延續下去，期盼中央和立法院盡速完成預算審查。

