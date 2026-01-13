藍白排審未來帳戶案 衛福部：造成資源排擠

衛福部長石崇良昨在立院指出，政府一定會盡全力照顧兒童，但普惠式的未來帳戶，恐將造成財務與資源排擠。（記者方賓照攝）

郭國文點出「只仰賴政府撥補」漏洞 籲切勿草率審查

立法院社福、財政聯席會昨審查藍白黨團共提的「台灣未來帳戶特別條例草案」。衛福部長石崇良指出，政府一定會盡全力照顧兒童，但普惠式的未來帳戶，恐將造成財務與資源排擠；主計總處公務預算處長許永議更直言，必然會排擠其他預算支出；民進黨立委郭國文也點出「只仰賴政府撥補」等三大法案漏洞，呼籲藍白切勿草率審查。昨經三十多位立委發言，會議主席廖偉翔宣布，另擇期續審。

石崇良：政府一定全力照顧兒童

國民黨及民眾黨團所提「台灣未來帳戶特別條例草案」，總經費上限四五〇〇億元，得以舉債支應，由政府為十二歲以下孩童帳戶存入五萬元，每年再提撥一萬元，家長也可相對提撥，基金投資追蹤台股標的，帳戶所有權人為孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。

石崇良表示，衛福部二〇一七年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於低收入戶與中低收戶入族群，政府以相對提款的方式優先照顧，也讓兒童在成年後能夠有第一桶金，但是普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更加需要優先被照顧的族群。

許永議指出，該條例總經費四五〇〇億元，等於平均一年要增加三四〇多億元，現在總體的舉債空間大約一八〇〇億元，扣除國防經費每年一五六〇億元，只剩下約三〇〇億元的空間，加上每年在科技、公共建設、依法支出等要成長五％，每年要花到一二〇〇多億元，必然會排擠其他預算支出。

林月琴：恐違憲且拉大貧富差距

民進黨立委林月琴表示，未來帳戶條例不只有違憲的風險，還有財政紀律不足，目標不清，拉大貧富差距的問題。民進黨立委賴惠員質疑，這筆錢可以解決少子女化的問題嗎？衛福部次長呂建德說，儲蓄帳戶是為了要減貧，但是用此提升生育率，恐怕無法達成。

郭國文指出，藍白版有三大法案漏洞，包括條文定義前後矛盾、抄襲美國的「川普帳戶」，只仰賴政府撥補。他的版本正在連署中，是由政府與家長共同出力，以定期定額方式投入，不會造成財政過大負擔。另外，弱勢家庭由政府全額補助，在「保弱勢、不排富」的前提下，讓全民共享又兼顧公平正義，希望藍白能讓各個版本都能一同討論，凝聚共識後，建立完善制度。

