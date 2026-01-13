防中共介選 綠提案修法強化擬參選人管制

綠委提反滲透法修法重點

中國介選層出不窮，現行「反滲透法」禁止受滲透來源影響選舉、罷免的行為，僅適用於公告登記後的「候選人」，民進黨立委黃捷等人提案修正「反滲透法」，納入「擬參選人」加以規範，陸委會與中選會均表態支持。

立法院內政委員會昨排審「反滲透法部分條文修正草案」。民進黨立委黃捷、陳培瑜、伍麗華、王美惠共同提案修正「反滲透法」第四條，增訂任何人不得受滲透來源指示、委託或資助，為「擬參選人」公開演講、署名推薦、宣傳、懸掛或豎立標語看板，以及利用廣播電視、網路或媒體加以支持，也不能為其募款、拜票等。

中選會報告指出，修正條文草案將「公職人員選舉罷免法」第四十五條所列各款行為態樣予以納列，使應遵行的事項更為簡明，更能達到規制效果。另，為有效防阻境外敵對勢力於選舉初期即進行滲透干預，增列「擬參選人」，中選會支持此一修法方向。

另外，民進黨立委李柏毅等人提案修正「反滲透法」，明定任何人不得受滲透來源指示、委託或資助，參與總統副總統及公職人員之選舉、政黨初選、政黨提名或競選幹部、擔任罷免提議人或擔任全國性或地方性公民投票的提案人，對違反者處以刑責，如經有罪判決確定者，不得登記為公職候選人；中選會提及，就增列上開行為處以刑責部分，以強化規範滲透來源的效果，中選會支持。

陸委會：能阻斷境外勢力初期布建

對於強化「擬參選人」的管制措施，陸委會副主委梁文傑強調，此舉能有效阻斷境外勢力於初期布建；司法院及法務部則提醒，由於選罷法對「擬參選人」缺乏明確定義，修法時應明確界定範圍，以符「罪刑法定原則」與「刑罰明確性」。另外，黃捷認為，候選人一旦設立「競選專戶」，就應納入「反滲透法」規範，防堵中共介選；王美惠也說，陸委會日前指出，中國恐將介入十一月地方選舉，這不是恐怕，而是每次都會介入，很多發生在登記之前，應修法規範。

