綠委提案修正「反滲透法」最低判一年 陸委會：樂見修法加重刑責

民進黨立委提案修正「反滲透法」，明定最低一年的刑度規定，陸委會副主委梁文傑表示樂見。（記者廖振輝攝）

國安案件經常被承審法官輕判，民進黨立委王定宇等人提案修正「反滲透法」，修法明定最低一年的刑度規定。陸委會副主委梁文傑昨日在立法院表示，「反滲透法」的案例過去有輕判的狀況，陸委會樂見有關加重刑事責任的提案。

立法院內政委員會昨審議民進黨立委所提「反滲透法部分條文修正草案」。據法務部統計，「反滲透法」施行屆滿六年，檢察機關累積起訴一二七人，目前判決確定有罪僅五人，平均刑度三個月至六個月。

王定宇提案說明，國安案件對國家傷害非常大，檢方查辦比偵辦一般刑事案件困難，「反滲透法」目前只有最高刑度，沒有最低刑度，法官可能只是簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，這導致威脅的敵方國家滲透成本很低，應增加最低刑度。

梁文傑指出，目前反滲透法已有針對捐贈政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，有鑑於中共在台滲透的態樣多元，型態及手段亦不斷出新，現行規範似不足以充分因應滲透行為所生的危害，陸委會樂見立委所提加重刑事責任的提案。

民進黨立委李坤城質詢問及，二〇二一年至二〇二五年涉犯「反滲透法」共五八三件，自二〇二二年起，判決有罪者確定只有五人，為何那麼少？

梁文傑回應，因為要證明是受中共指示或派遣之人，這個環節是最困難的。他舉前立委羅志明案為例，對岸確實透過某人士指示羅做事，但因無法證明此人是否具有中共黨政軍職務，檢調也不可能發文去向中國求證，很多案件是因為這樣無法定罪。

關於國安案件往往輕判該如何處理？梁文傑回應民進黨立委黃捷質詢時說，實體法不管怎麼規定，最後都是變成是法官按照自己的認定方式處理。「陳冠廷委員所提國安專庭提案，可以仔細考慮」。

