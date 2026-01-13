為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠委提案修正「反滲透法」最低判一年 陸委會：樂見修法加重刑責

    2026/01/13 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    民進黨立委提案修正「反滲透法」，明定最低一年的刑度規定，陸委會副主委梁文傑表示樂見。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委提案修正「反滲透法」，明定最低一年的刑度規定，陸委會副主委梁文傑表示樂見。（記者廖振輝攝）

    國安案件經常被承審法官輕判，民進黨立委王定宇等人提案修正「反滲透法」，修法明定最低一年的刑度規定。陸委會副主委梁文傑昨日在立法院表示，「反滲透法」的案例過去有輕判的狀況，陸委會樂見有關加重刑事責任的提案。

    立法院內政委員會昨審議民進黨立委所提「反滲透法部分條文修正草案」。據法務部統計，「反滲透法」施行屆滿六年，檢察機關累積起訴一二七人，目前判決確定有罪僅五人，平均刑度三個月至六個月。

    王定宇提案說明，國安案件對國家傷害非常大，檢方查辦比偵辦一般刑事案件困難，「反滲透法」目前只有最高刑度，沒有最低刑度，法官可能只是簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，這導致威脅的敵方國家滲透成本很低，應增加最低刑度。

    梁文傑指出，目前反滲透法已有針對捐贈政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，有鑑於中共在台滲透的態樣多元，型態及手段亦不斷出新，現行規範似不足以充分因應滲透行為所生的危害，陸委會樂見立委所提加重刑事責任的提案。

    民進黨立委李坤城質詢問及，二〇二一年至二〇二五年涉犯「反滲透法」共五八三件，自二〇二二年起，判決有罪者確定只有五人，為何那麼少？

    梁文傑回應，因為要證明是受中共指示或派遣之人，這個環節是最困難的。他舉前立委羅志明案為例，對岸確實透過某人士指示羅做事，但因無法證明此人是否具有中共黨政軍職務，檢調也不可能發文去向中國求證，很多案件是因為這樣無法定罪。

    關於國安案件往往輕判該如何處理？梁文傑回應民進黨立委黃捷質詢時說，實體法不管怎麼規定，最後都是變成是法官按照自己的認定方式處理。「陳冠廷委員所提國安專庭提案，可以仔細考慮」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播