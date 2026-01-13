「反滲透法」修正有急迫性及必要性 梁文傑：匪諜無孔不入 比小時候更嚴重

立法院內政委員會12日審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑列席報告並備詢。（記者廖振輝攝）

中共加大對台滲透，立法院內政委員會昨日審查「反滲透法部分條文修正草案」，陸委會強調，面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，「反滲透法」修正有其急迫性及必要性；該會副主委梁文傑直言，小時候都說「匪諜無孔不入」，現在比小時候嚴重更多。

民進黨立委蘇巧慧質詢及「反滲透法」上路六年，二〇二三年至今，八成以上案件都不起訴，這部法律到底有沒有用？梁文傑回應，他不認為這部法律沒有作用，有時起訴後判決無罪，只是沒有找到符合法條的罪證。而且「反滲透法」的構成要件非常特定，例如還沒登記參選就不算。

請繼續往下閱讀...

罪刑遠遠不夠

跟不上中共翻新腳步

梁文傑也說，實務上另一項困難在於必須舉證行為人是「接受對岸指示」而行動，但對方往往刻意模糊指示來源與身分，像是透過民間公司、團體或在地協力者進行，使得舉證相當困難。

「罪名是有限的，中共叫在地協力者可以做的是無限的！」

梁文傑舉例，「反滲透法」目前罪刑遠遠不夠，很多滲透類型是唆使製造謠言、打人或潑漆，潑漆在「刑法」裡面不是大罪，但會造成心理恐懼，「反滲透法」主要問題不在法律有用無用，而是無法跟上中共翻新的腳步。對於立委所提的各種修法，陸委會樂觀其成。

法務部參事謝志明答詢說，「反滲透法」案件往往牽涉到是否與境外敵對勢力之間存在資助或委託關係，相關證據有時在海外或不夠清楚，在證據證明上容易出現斷點；其中，多數是賄選案件，要證明投票意向與所收受代價之間的對價關係，本來就很困難。

謝志明也提到，由於法規明定必須是「參選人」身分才構成要件，但案件發生當時，當事人仍只是「擬參選人」，因此法院以構成要件不該當為由，判決無罪。

民進黨立委張宏陸說，「反滲透法」要防範的樣態很多，陸委會有何看法？梁文傑強調，小時候都說「匪諜無孔不入」，現在也是一樣，隨著網際網路興起及兩岸交流，比小時候嚴重更多。很多行為會遇到舉證上的困難，但不能因為困難就不做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法