為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選民調 最快今午前揭曉

    2026/01/13 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    民進黨高雄市長提名黨內初選電話民調昨晚六點登場，如果昨晚的民調順利，最快今天中午前就會揭曉，市長參選人出爐後，就輪到議員提名初選登場。

    民進黨嘉義縣、台南市、高雄市等三縣市長黨內初選民調昨天起跑，中央黨部上午抽籤確定由高雄率先上陣。綠營人士指出，民調電話昨晚六點開始到十點半結束，依據過往經驗，一個晚上完成民調樣本數的機率非常高，如果過程順利且各陣營無異議，今天中午前就會公布結果。

    最緊繃初選 陳其邁期待維持風度

    爭取民進黨高雄市提名的四位參選人林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，昨天仍照原定計畫安排掃街、站路口等拜票行程，各陣營也全力放送呼籲支持者「在家顧電話」的動員令。

    對於有史以來最緊繃的綠營初選，市長陳其邁日前說，期待四位參選人能維持好風度，給予彼此祝福，更重要的是初選後一定要團結贏得大選。

    國民黨去年底已確定由立委柯志恩代表角逐高雄市長，目前尚未傳出藍綠政陣營以外的第三方參選人，一旦民進黨黨內初選勝出人選確定，高雄政壇即進入藍綠競逐態勢，雙方攻防將更激烈。

    議員黨內初選 傳可能提前到三月

    民進黨高市長參選人確定後，接下來就是市議員提名黨內初選，市黨部日前已將各選區提名建議席次送至黨中央審核，原則上黨中央會尊重地方的建議；以往市議員黨內初選多在四、五月進行，近日傳出可能提前到三月，讓新人備感壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播