民進黨高雄市長初選民調 最快今午前揭曉

民進黨高雄市長提名黨內初選電話民調昨晚六點登場，如果昨晚的民調順利，最快今天中午前就會揭曉，市長參選人出爐後，就輪到議員提名初選登場。

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市等三縣市長黨內初選民調昨天起跑，中央黨部上午抽籤確定由高雄率先上陣。綠營人士指出，民調電話昨晚六點開始到十點半結束，依據過往經驗，一個晚上完成民調樣本數的機率非常高，如果過程順利且各陣營無異議，今天中午前就會公布結果。

最緊繃初選 陳其邁期待維持風度

爭取民進黨高雄市提名的四位參選人林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，昨天仍照原定計畫安排掃街、站路口等拜票行程，各陣營也全力放送呼籲支持者「在家顧電話」的動員令。

對於有史以來最緊繃的綠營初選，市長陳其邁日前說，期待四位參選人能維持好風度，給予彼此祝福，更重要的是初選後一定要團結贏得大選。

國民黨去年底已確定由立委柯志恩代表角逐高雄市長，目前尚未傳出藍綠政陣營以外的第三方參選人，一旦民進黨黨內初選勝出人選確定，高雄政壇即進入藍綠競逐態勢，雙方攻防將更激烈。

議員黨內初選 傳可能提前到三月

民進黨高市長參選人確定後，接下來就是市議員提名黨內初選，市黨部日前已將各選區提名建議席次送至黨中央審核，原則上黨中央會尊重地方的建議；以往市議員黨內初選多在四、五月進行，近日傳出可能提前到三月，讓新人備感壓力。

