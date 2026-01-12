民進黨高市長初選 4選將拜票衝刺

邱議瑩（中)）前往前鎮區瑞興市場拜票，對結果充滿信心。（邱議瑩提供）

民進黨高雄市長提名初選電話民調將從今（十二）日起展開，四位參選人昨天都進行最後衝刺拜票，個個充滿信心。

邱議瑩「走」遍12傳統市場

邱議瑩昨天邀集各縣市綠營民代，包括北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員李宇翔、黃淑君，基隆市議員鄭文婷，桃園市議員黃瓊慧等人，化身她的「分身」，走入全市十二個傳統市場掃街拜票，有攤販送上象徵「當選」的蒜頭祝福。

賴瑞隆喊最有市政經驗

賴瑞隆由資深媒體人王瑞德、新北市議員戴瑋姍，及高市議長康裕成、議員何權峰、張博洋等人陪同，昨天從早到晚頂著低溫展開全天車隊掃街，他強調自己最有市政經驗，有穩健理性特質，是最能守住高雄的人選；王瑞德則稱讚賴瑞隆是最能帶給高雄未來希望的候選人。

許智傑將推AI產業轉型

許智傑由立委邱志偉、議員陳明澤等人陪同，走訪岡山文賢市場與路竹菜市場，他強調從政二十七年始終兢兢業業，參選市長是希望延續市長陳其邁推動的智慧城市，推進AI產業轉型，創造更多在地機會，讓青年學子不必為求發展而北漂；面對城市未來發展，已做好準備，對於初選勝出具有十足信心。

林岱樺強調不會退黨

林岱樺昨天以短髮新造型，展現參選決心，針對接連爆發曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等三大爭議，她昨天把所有爭議一次說清楚、講明白，直指這些攻擊「已經不是針對她個人，而是針對高雄市民智慧與意志的侮辱」、「不管結果如何，自己真愛高雄，也不會退黨。」

王瑞德（左）、戴瑋姍(右）陪賴瑞隆（中）展開最後衝刺車掃。（賴瑞隆提供）

許智傑走訪岡山文賢市場與路竹菜市場。（許智傑提供）

林岱樺以短髮新造型示人。（林岱樺服務處提供）

