    民進黨嘉義縣長初選》蔡易餘全縣車掃 黃榮利拜廟過火

    2026/01/12 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉縣議員黃榮利穿著「百福戰袍」背帶向民眾拜票。 （黃榮利提供）

    嘉縣議員黃榮利穿著「百福戰袍」背帶向民眾拜票。 （黃榮利提供）

    民進黨嘉義縣長初選由立委蔡易餘與縣議員黃榮利競爭，今起進入民調作業，民調前最後一個週末假日，蔡易餘完成十八鄉鎮市車隊掃街，黃榮利走訪各廟宇拜票，盼帶著眾神庇佑拚初選。

    蔡易餘由縣長翁章梁、縣議長張明達、立委陳冠廷等接力陪同，前天在竹崎鄉、番路鄉及中埔鄉，昨天到溪口鄉、大林鎮及梅山鄉，爭取鄉親支持，展現綠營「嘉義隊」團結氣勢。

    蔡易餘表示，自己擁有十年立委歷練，曾歷任五個會期召委，擔任民進黨立法院黨團書記長，長期在國會第一線與中央部會溝通協調，有豐富實務經驗，能爭取資源、加速地方建設，已準備好「接力轉型、再加速度」，帶領嘉義縣邁向嶄新的黃金十年。

    黃榮利以三天時間到山區海區各廟宇參拜，參拜時解下競選背帶在香爐上進行「過火」儀式，並由廟方別上平安符，象徵隨著行程推進，背帶化身為承載民意的「百福戰袍」，帶著眾神的保佑和鄉親的期待拚初選。

    黃榮利說，自己深耕嘉義四十年，從基層做起，熟悉縣政運作，了解各鄉鎮市的問題與挑戰，將以豐富的行政經驗為基礎，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進。

    立委蔡易餘由縣長翁章梁（右）陪同車掃，向鄉親爭取支持。 （蔡易餘服務處提供）

    立委蔡易餘由縣長翁章梁（右）陪同車掃，向鄉親爭取支持。 （蔡易餘服務處提供）

