民進黨南市長初選 林俊憲喊團結 陳亭妃大動員

民進黨台南市長參選人陳亭妃回到政治成長起點安南區，完成鐵馬37區最終章。（記者王姝琇攝）

最後衝刺 黃偉哲、周春米為林站台 王世堅唱歌挺陳

民進黨台南市長黨內初選民調今日展開，爭取出線的立委林俊憲、陳亭妃昨日最後一場大造勢，林俊憲高喊「團結」，只有團結的民進黨，可以打敗國民黨，市長黃偉哲呼籲市民在家顧電話、挺俊憲；陳亭妃完成鐵馬行卅七區，市政府造勢活動，有逾萬名支持者迎接，立委王世堅站台、壓軸獻唱掀起最高潮。

林俊憲昨從東區關帝殿出發進行車隊掃街，晚間參加在永康的大台南團結大會，大批支持者到場，黃偉哲、屏東縣長周春米也到場力挺，還有立委郭國文、林宜瑾、賴惠員及廿多位民進黨籍市議員站台。

林車掃拜票 永康造勢多名議員到場

林俊憲說，國民黨最害怕的就是民進黨團結，民進黨過去在台南有分裂是事實，不能當成沒看見或當做傷痕不存在，最大的分裂就是有人「背骨」跑票，導致議員席次過半，議長卻選不上，這個傷痕要顧起來，要選出能讓民進黨團結在一起的人，彼此能互相信任，這個團結才會有力。年底的縣市長選舉非常重要，尤其台南更重要，台南在每次總統大選的得票數都是全國最多，是顧台灣最有力的後盾，所以台南絕不能有差錯，要讓台南繼續向前成為守護台灣的地方。

陳37區鐵馬行 感動支持者

陳亭妃造勢活動在永華市政中心旁舉行，陳亭妃數度紅了眼眶說，八天鐵馬騎行卅七區、五一〇公里，一路走來感受到人民的支持；嚇了一跳怎麼會有這麼多人自主前來，我們沒有那麼多的資源、沒有動員遊覽車，用最直接的鐵馬精神，讓大家知道陳亭妃真的和別人不一樣的努力，看到這麼多人期待台南改變，支持台南四〇〇年來第一位女性市長，她會讓台南更有光榮感。

王世堅台上唱出改編歌曲《有出息》，「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是堅定勇敢、堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」王世堅更向支持者大喊：「我信賴、但不信邪。」

台獨聯盟昨日集結於台南市府，認為陳找來極具爭議的王世堅站台，加劇初選競爭白熱化，並呼籲陳「請務必承諾不脫黨參選」。對此，陳亭妃表示，不予回應。

爭取民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲（右），昨從東區關帝殿出發車隊掃街。（記者王俊忠攝）

