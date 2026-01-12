自籌財源比降被說窮 南市府喊不公

針對「台南市自籌財源比例下降」數據被拿來帶風向，台南市長黃偉哲大喊不公。（記者王姝琇攝）

7年來福利增加、還債205億 卻被外界惡意帶風向成財務困難

針對外界引用「台南市自籌財源比例下降」數據，刻意操作為台南財政困難的原因，台南市府昨日回應，黃偉哲市長任內不僅福利增加且還債二〇五億，外界惡意帶風向不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平。「台北把該給台南的稅都拿走了，然後再來嘲笑台南窮？」「把該還給台南的，還給台南，才是公平正義！」

請繼續往下閱讀...

台北把該給台南的稅都拿走了

國民黨青年部前主任陳冠安昨日提及，黃偉哲上任以來台南的自籌財源比例，從二〇一七年的四十五．三八％，大幅下降到二〇二四年的卅一．六六％。質疑黃「沒有好好開源導致財務困難，然後去罵自籌財源比高達五十七．五三％的台北市？」

南市府回應表示，財劃法水平分配公式，統籌分配稅款以營利事業營業額為指標，營業額計算以公司登記所在地為準，台南長期面對公司設廠在台南，稅卻繳給台北，營業額也歸給台北，污染留給南部？因此，在藍白強硬通過的新版財劃法，台南分得的統籌分配款仍為六都最低。「分配款高達一一六〇億元的台北，竟嘲笑分配稅款只有五〇八億元的台南窮！」

南市府強調，黃偉哲任內七年來，在資源條件相對不利的情況，守住財政紀律、降低負債高達二〇五億，同時擴大老人健保補助、長照、育兒與教育等多項政策。因為財劃法，台南被不公平對待仍能謹守財政紀律，這是值得被肯定的治理成果。

新版財劃法 統籌分配款六都最低

更令人遺憾的是，在藍白立委強勢通過的新版財劃法，資源分配呈現「大者恆大」的結果，台南市獲得的統籌分配款仍是六都最低，原本就存在的落差不但沒有縮小，反而進一步拉大。正因自籌能力在制度上長期被壓抑，台南更需要透過中央「計畫型補助」來補足城市發展與公共建設所需。台南財政等級降級，不是財政不佳，而是中央得給台南更多補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法