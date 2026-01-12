何欣純南屯聽民意 將端政策牛肉

民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）至南屯區參與「欣欣向榮」座談，傾聽市民心聲。（記者黃旭磊攝）

北台中家扶大團圓活動 何欣純、江啟臣、楊瓊瓔同時出席

台中市長選情漸增溫，國民黨中央將於十六日協調立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，由誰出線參選，江啟臣、楊瓊瓔及民進黨台中市長參選人何欣純，昨天都出席「北台中家扶大團圓活動」，何欣純表示，目前還沒看到國民黨提名辦法，是否循黨內民主程序目前並不清楚，她還是按照自己步伐，將端出政策牛肉，「有信心一定贏」。

請繼續往下閱讀...

面對民調 何：將更積極走入基層

何欣純昨天上午由民進黨台中市議員何文海陪同，在南屯區中和里守望相助隊部參與「欣欣向榮」傾聽市民心聲座談，因有民調顯示，江啟臣對戰何欣純支持度為三十九．四％領先廿五．八％，領先幅度達十三．六％，對此，何欣純說，民進黨早早提名她成為市長候選人，及早佈局傾聽真實基層人民聲音，這是她施政最大靠山與政策牛肉來源。

何欣純強調，將更積極走入基層爭取市民夥伴認同，當選市長後為大家服務邁向欣欣向榮大台中，「市民給我很大鼓勵聲量越來越大，一定有信心一定贏。」

北台中家扶中心昨天也在豐原舉辦「北台中家扶大團圓活動」，江啟臣、楊瓊瓔及何欣純三人皆出席頒發證書，中心由黃凃嘉紋接任扶幼主委，楊瓊瓔與江啟臣不約而同送上「眾望所歸」捲軸，何欣純則送上「德孚眾望」。

江啟臣及楊瓊瓔昨天傍晚接著出席二〇二六台中市十大伴手禮頒獎典禮，得獎廠商玄羽皇家滴雞精興奮舉起兩人雙手，江啟臣說，台中不止半導體還有伴手禮，鼓勵民眾用新台幣支持伴手禮商家，楊瓊瓔說，從兩百多家選出一百家認證，入圍即代表實力受肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法