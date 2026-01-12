為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《財劃法交鋒》蘇巧慧轟藍亂修 劉和然嗆甩鍋

    2026/01/12 05:30 記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導
    針對財政收支劃分法，爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然表示，修法前新北人均配額更低。（記者黃政嘉攝）

    針對財政收支劃分法，爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然表示，修法前新北人均配額更低。（記者黃政嘉攝）

    蘇︰統籌款人均配額從六都最低1.36萬 變全國最低2.37萬 劉︰修法前更低

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日與爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然互槓，繼營養午餐免費議題攻防後，昨日雙方再針對財政收支劃分法隔空交鋒。蘇巧慧砲轟藍營主導的財劃法亂修，新北統籌分配稅款人均配額從原本六都最低變成全國最低；劉和然回嗆，修法前新北人均配額更低，蘇巧慧未替新北市民爭取權利，反以黨意優先。

    蘇呼籲財源大餅 分配均衡思考

    蘇巧慧昨到三峽市場掃街拜票，她表示，從兒童營養午餐全面免費就能看出台北市和全國其他縣市的財政差距，新北市確實較困難，在立法院國民黨團總召傅崐萁主導的財劃法修正後，新北市統籌分配稅款人均配額從原本六都最低的一．三六萬元，現在變成全國最低的二．三七萬元，對新北市一點幫助都沒有，民眾對於亂修的財劃法情何以堪？

    蘇巧慧說，國家的財政、政府的財源就是一塊大餅，要怎麼分本來就該各方面均衡思考。未來若有機會成為新北市府的隊長，北北基桃是共同生活圈，她會努力調度資源，讓新北孩子享有營養午餐全面免費的權益。

    劉質疑蘇狀況外 要與政院溝通

    副市長劉和然昨出席慈濟基金會板橋靜思堂社區歲末祝福活動，針對蘇巧慧的發言表示，「我有點失望、甚至有點生氣」，他質疑蘇巧慧「完全是狀況外」，財劃法修正前新北市的人均配額比修正後更低，希望蘇巧慧好好了解，跟行政院溝通，不要政治性承諾很多事情，別再當黨意立委。

    劉和然批評，民進黨全面執政時，時任行政院長的蘇貞昌當了四年閣揆，卻未提出對新北市民相對公平的財劃法修正案，蘇巧慧身為新北市立委，沒有站在新北市民的權利來爭取，反而以黨意優先，財劃法該怎麼修正她完全迴避，甚至甩鍋給別人，譬如這次行政院提出的版本，為什麼不敢公布試算表，到底藏了什麼「貓膩」？

    另外，備戰新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，昨舉辦新北後援會成立大會，活動前傳出報名情況不如預期，黨部透過LINE群組緊急動員；據記者現場觀察，活動開始後支持者陸續進場，仍可見部分座位空置。

    對此，黃國昌否認說，活動報名人數「其實還蠻多的」，強調「這場不是黃國昌個人的後援會，是對台灣未來希望、新北的願景」。

    針對財政收支劃分法，民進黨新北市長參選人蘇巧慧砲轟藍營主導的財劃法亂修，新北統籌分配稅款人均配額從原本六都最低變成全國最低。（記者黃政嘉攝）

    針對財政收支劃分法，民進黨新北市長參選人蘇巧慧砲轟藍營主導的財劃法亂修，新北統籌分配稅款人均配額從原本六都最低變成全國最低。（記者黃政嘉攝）

