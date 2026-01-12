為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統彈劾案立院公聽會》綠批藍白歹戲拖棚、自打耳光 國民黨團：給賴反省及答辯機會

    2026/01/12 05:30 記者林欣漢、林哲遠／台北報導
    民進黨團直言，彈劾包含「違法失職」、「國會門檻」及「憲法法庭審理」三大要件，藍白不具備，根本是「歹戲拖棚」。（資料照）

    民進黨團直言，彈劾包含「違法失職」、「國會門檻」及「憲法法庭審理」三大要件，藍白不具備，根本是「歹戲拖棚」。（資料照）

    立院全院委員會十四日、十五日將舉辦兩場對總統提出彈劾案之公聽會，不過近期民調顯示，近六十七％民眾認為應優先通過總預算、而非彈劾總統。國民黨團表示，彈劾是給賴政府自清反省的機會，賴總統應赴立院答辯。民進黨團幹事長鍾佳濱則直言，彈劾包含「違法失職」、「國會門檻」及「憲法法庭審理」三大要件，藍白不具備，根本是「歹戲拖棚」。

    國民黨團昨表示，依中華民國憲法發動彈劾總統程序，是給賴政府自清反省的機會。朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前提下，依中華民國憲法來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統最該做的事，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。

    國民黨團還說，對於行政院長卓榮泰內閣、綠色大法官的毀憲亂政，國防部層出不窮的貪贓枉法，以及政府縱容詐騙猖獗等。當人民對獨裁者失去耐心，會有更實際的作為，來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。

    對此，將出席首場公聽會的鍾佳濱指出，彈劾權有三個要件。首先是以違法失職為前提，但總統違法失職的具體事證在哪？再者，彈劾權在總統的部分，需要全體立法委員的三分之二的門檻，藍白席次並未達到門檻，根本是虛晃一招。

    鍾佳濱續指，彈劾權是準司法權，要由憲法法庭來進行審議，藍白都已通過決議要譴責憲法法庭，認為憲法法庭不公正，萬一彈劾案成立了，還要去請憲法法庭來審理，這不就是自打耳光？相當可笑。

    民進黨團書記長陳培瑜透露，當天她會以三大主軸來論述，首先總統到國會是做國情報告，一問一答的質詢則是違憲的方式；再者，在野黨的立委正事不做，又不願意審總預算案、院版財劃法修正草案也不願意談，並列舉藍白在近兩年來所立的違憲爭議法案；第三，這樣的在野立委為何要選擇譴責賴總統，是為了配合誰的論述？她將揭露國民黨近兩年來與中國交好的證據讓國人好好檢視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播