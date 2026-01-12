總統彈劾案立院公聽會》綠批藍白歹戲拖棚、自打耳光 國民黨團：給賴反省及答辯機會

民進黨團直言，彈劾包含「違法失職」、「國會門檻」及「憲法法庭審理」三大要件，藍白不具備，根本是「歹戲拖棚」。（資料照）

立院全院委員會十四日、十五日將舉辦兩場對總統提出彈劾案之公聽會，不過近期民調顯示，近六十七％民眾認為應優先通過總預算、而非彈劾總統。國民黨團表示，彈劾是給賴政府自清反省的機會，賴總統應赴立院答辯。民進黨團幹事長鍾佳濱則直言，彈劾包含「違法失職」、「國會門檻」及「憲法法庭審理」三大要件，藍白不具備，根本是「歹戲拖棚」。

國民黨團昨表示，依中華民國憲法發動彈劾總統程序，是給賴政府自清反省的機會。朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前提下，依中華民國憲法來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統最該做的事，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。

國民黨團還說，對於行政院長卓榮泰內閣、綠色大法官的毀憲亂政，國防部層出不窮的貪贓枉法，以及政府縱容詐騙猖獗等。當人民對獨裁者失去耐心，會有更實際的作為，來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。

對此，將出席首場公聽會的鍾佳濱指出，彈劾權有三個要件。首先是以違法失職為前提，但總統違法失職的具體事證在哪？再者，彈劾權在總統的部分，需要全體立法委員的三分之二的門檻，藍白席次並未達到門檻，根本是虛晃一招。

鍾佳濱續指，彈劾權是準司法權，要由憲法法庭來進行審議，藍白都已通過決議要譴責憲法法庭，認為憲法法庭不公正，萬一彈劾案成立了，還要去請憲法法庭來審理，這不就是自打耳光？相當可笑。

民進黨團書記長陳培瑜透露，當天她會以三大主軸來論述，首先總統到國會是做國情報告，一問一答的質詢則是違憲的方式；再者，在野黨的立委正事不做，又不願意審總預算案、院版財劃法修正草案也不願意談，並列舉藍白在近兩年來所立的違憲爭議法案；第三，這樣的在野立委為何要選擇譴責賴總統，是為了配合誰的論述？她將揭露國民黨近兩年來與中國交好的證據讓國人好好檢視。

