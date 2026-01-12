前主計總處高層：總預算要整本通過 不可切割

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，藍白擬先抽出部分新興計畫預算通過，前行政院主計總處高層昨批評，總預算是要整本通過的，不可切割。（資料照）

在藍白杯葛下，今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」第五十四條，先抽出TPASS、生育補助等部分新興計畫預算通過，受影響的七八〇億元國防預算、基礎建設預算將被丟包。前行政院主計總處高層昨日受訪批評，總預算是要整本通過的，從來沒有那種只挑幾樣出來通過，像自助餐夾菜一樣，這屆國民黨立委程度非常差，天才立委望文生義，完全不懂「預算法」。

天才立委望文生義 不懂預算法

行政院發言人李慧芝昨日強調，政院依據施政規劃所提出的中央政府總預算案，具有全國整體衡平性的考量，選擇性同意提前動支部分新興計劃的預算，不代表預算經過完整審議，依然具有高度不確定性，更違反責任政治原則。

預算法第五十四條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，總預算案之審議，如不能依第五十一條期限完成時，各機關預算之執行，新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或「經立法院同意者」，不在此限。

前主計官員指出，國民黨說要依「預算法」第五十四條，將部分的新興資本支出及新增計畫，挑出來付委審查，但這種方式就和自助餐一樣。第五十四條是讓行政單位萬一面臨總預算沒通過，可以依照那樣方式去執行，並不是讓立委不審總預算，用切割的方式挑自己喜歡的通過。

前官員說明，至於「預算法」第八十八條（附屬單位之預算執行之應變與補辦預算）相關規定，提及「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理…」，「附屬單位預算」指的是國營單位、基金、國立大學等，要給這些附屬單位一些彈性。

「國民黨自稱財經人才濟濟，由此可見，完全是腦筋不清楚！」預算是整本送到立法院，不能像自助餐一樣，說只要吃這個；以後要當立法委員，都應該先上預算法的課程。

李慧芝也表示，如果沒有國防預算，就沒有國家安全，更沒有辦法經濟發展，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺。政院仍然期盼立法院理性思考，讓一一五年度中央政府總預算案交付審查，讓各項福國利民的政策都能夠如期施行。

