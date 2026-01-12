藍擬挑項目審預算 綠委：失職又失格

國民黨團擬先放行包括TPASS、生育補助等部份新興計畫預算，國防預算將被丟包。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬先放行包括TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫預算，其餘預算包含七八〇億元國防預算恐將被丟包。民進黨立委昨分別以「健康檢查」、「家庭開銷」舉例，批評在野黨此舉自欺欺人，把台灣整個家都卡住，讓全家人一起受苦，罔顧全台灣人民的權益，已是失職又失格。

把整個家都卡住 全家人一起受苦

預算法第五十四條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，總預算案之審議，如不能依第五十一條期限完成時，各機關預算之執行，新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或「經立法院同意者」，不在此限。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，總預算規模三兆二〇〇〇億元，把預算區分成「民眾比較有感、比較沒有需要」來審查是大錯特錯。藍白的做法如同去做健康檢查時向醫生說「不會死人的項目不用幫我檢查」，若哪天沒檢查的部位出狀況，該找誰負責？

鍾佳濱強調，立法委員的職責就是要透過預算審查，去判斷每一個項目的重要性、迫切性、地方需求性，而不是用項目來分類決定，就如做健康檢查只做你要的，這樣可以確保你的健康嗎？這不就是自欺欺人？

民進黨團書記長陳培瑜則以家庭開銷為例，房租、水費、飯錢、電費都是最基本的開銷，在野黨現在的做法是，先幫你付房租、水電費，但其他的先不付，要大家看著辦，還擺著姿態要大家感謝他。這是把整個家都卡住，讓全家人一起受苦，最終的做法還是要整本總預算一起逐項審查、監督。身為立委的職責並非只是立自己要的法、只幫自己在意的產業團體說話。

民進黨立委陳冠廷指出，總預算涵蓋國防、經濟發展、產業轉型等各面向，若僅挑選特定項目審查，將使國家整體競爭力受到延宕，也讓施政陷入碎片化困境。他提出「兩軌並行、回到制度」主張，請立院儘速將總預算案完整付委，讓監督回到專業討論與逐項檢視；第二，對於社會高度關切且確有急迫性的項目，若要依預算法第五十四條採取先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。

