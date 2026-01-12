藍擬放行TPASS 丟包國防預算 公督盟批不管台灣人死活

國民黨團擬先放行包括TPASS、生育補助等部份新興計畫預算，國防預算將被丟包，公督盟痛批不管台灣人死活。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬先放行包括TPASS、生育補助等部份新興計畫預算，受影響的七八〇億元國防預算將被丟包。公民監督國會聯盟執行長張宏林昨日受訪痛批，藍白執意要癱瘓行政權，杯葛國防及國家安全經費，完全不管台灣人死活。

張宏林指出，已經快一月中旬了，藍白還持續不審總預算案，一直在癱瘓整個國家，這絕對是政黨惡鬥。連審查都不審查，用不符合比例原則理由要癱瘓政府運作，實在可惡至極，難怪外界質疑這是配合中國在打壓台灣的國防。

張宏林質疑，國民黨只想通過幾個社會關注的議案、零星小案，但行政運作還是被癱瘓，沒有業務費等經費可執行，所造成的問題還是沒有解決。立法院長韓國瑜及藍白主導下的立法院，已創下中華民國史上從未有過的惡例。

張研判，立法院一月底即將休會，民眾黨立委將進行更換，即便二月下旬開始新會期，立委還要重新選委員會及召委，從國民黨無恥要癱瘓整個國家的惡意來看，總預算案可能要拖到三月了。

由於總預算未過，第一、第二及災害準備金一七〇億元無法動用，新興計畫更無法推動。張宏林批評，國、眾兩黨非常可惡，連國防及國家安全相關經費都在杯葛，接下來打詐等業務可能都無法執行。

據分析，「預算法」雖然開了一個後門，沿用預算可以執行，但在藍白可能亂刪、全刪情況下，公務員在總預算未通過前，是不敢隨便動用的，影響所及不只新興計畫，與過去截然不同。

藍白執意癱瘓行政權 全民應譴責

「藍白繼續亂搞，全民應該打電話去立委辦公室譴責！」張宏林說，國民黨選輸總統已經兩年，到現在還不甘心，執意要癱瘓行政權。他形容，「賴清德是國家的駕駛員，藍白毫無理由，一直要把駕駛踢下車」，總預算到現在還不審，韓國瑜絕對難辭其咎，國、眾兩黨須負最大的政治責任。

對於國民黨一月底即將舉辦國共論壇，張宏林痛批，國民黨無視中華民國台灣內政上的需求，卻忙著辦國共論壇，完全是不管台灣人死活，只在意怎麼去中國，與中國分享統治台灣的資源。國民黨沒有本土化，不顧台灣二三〇〇萬人福祉，現在還在談和中國交流，只是把台灣當跳板，從這點就可看出，國民黨已離台灣人民越來越遠。

