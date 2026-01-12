中共正加大推進一國兩制 官員：國共論壇勿觸及台灣紅線

國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」將於一月下旬在北京登場。（資料照）

國共論壇將於一月下旬在北京登場，國民黨高層又將前往中國會見中共高官。熟稔中共統戰官員昨受訪痛批，中共正加大推進「一國兩制台灣方案」，本次國共論壇是「習五條」提出後第一次舉辦，請國民黨切莫配合中共統戰宣傳，唱和「消滅中華民國」的主張。

賴總統去年曾於「守護民主台灣國安行動方案」記者會指出，民調顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體等集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線。

「不能赴中跟中共消滅中華民國的方案！」官員說，中共今年加大促統，若有政黨、人民團體要跟中國協商消滅中華民國主權、併吞台灣的方案，將違反兩岸條例規定；而且主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目。

官員質疑，國共論壇上次舉辦是二〇一六年，現在將恢復舉辦，國共的基礎是什麼？二〇一九年中共領導人習近平提出「習五條」，重新定義九二共識是兩岸同屬一中、共謀國家統一，統一在一國兩制台灣方案上。政府立場是希望國民黨遵守兩岸條例規定，國民黨要去中國參加國共論壇應秉持對等尊嚴，不預設任何前提。

他強調，九二共識、一中原則、一國兩制已成中共三位一體的對台政策，這裡面沒有中華民國生存的空間，請國民黨赴中記得要求中共正視中華民國的存在，不要只是唱和中共主張、混淆國際視聽及傷害台灣人民情感。

