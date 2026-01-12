為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美出兵委國 11傻翻車》中國「敘事洗白」 5.5小時攻佔政論節目

    2026/01/12 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯，美東時間5日中午首次被押送到紐約聯邦法院出庭。（歐新社檔案照）

    遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯，美東時間5日中午首次被押送到紐約聯邦法院出庭。（歐新社檔案照）

    美軍出兵委內瑞拉成功逮捕總統馬杜羅，造成台灣捧中名嘴集體翻車的「十一傻」現象。國安單位報告揭密，中國網媒製造的爭議訊息，最短僅需五．五小時便能經過「敘事洗白」（Narrative Laundry）的手法，成為台灣特定名嘴、政論節目的討論主題及分析內容。

    國安單位最新報告顯示，中國利用美國與委內瑞拉做為對台訊息操弄，自二〇二五年十月間即開始，安全單位透過公開來源情報分析及友方管道資訊，發現這類操作背後明顯有一條高度組織化的傳播鏈，將有利於中國的觀點與虛假敘事輸入台灣。

    研究顯示，以軍事訊息來看，這一條紅色訊息傳播鏈主要源頭由中國官媒定調，經由官媒本身從微博公眾號的「玉淵潭天」、「中國軍網」到臉書粉專「看台海」、「海峽兩岸」，以及「紅星新聞」、「牛彈琴」等，進行錯假敘事彙整及情緒化加工，最後由台灣被稱為「十一傻」的名嘴與政論節目進行「在地化」傳播；且在節目播出後，同時變成特定媒體集團的新聞，讓相關紅色敘事具有更高的滲透率和傳播率。

    以美軍擊沉委內瑞拉運毒船事件為例，具新華社背景的中國網媒「牛彈琴」率先將美方行動貼上「濫殺無辜」與「法外處決」標籤。驚人的是，相關貼文在五．五小時內，立即登上某台灣政論節目，節目中名嘴一致以相當近似的中方敘事脈絡，指控美國「違反戰爭罪」、「霸凌小國」，陸續幾家特定電視台、社群節目也跟進。另一案例是，美軍查扣「貝拉一號」油輪事件中，中國媒體以「七十五次求救信號」，將美軍行動塑造成「海盜行徑」，某台灣節目也在最短時間內隨即跟進。

    國安人士直指，國人若長期沉浸在這些內容可疑的政論、新聞訊息中，將導致對國際、自由民主議題與價值的嚴重誤判，輕則造成內部分裂，重則衝擊國家安全。

